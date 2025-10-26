"Бархатці" – звучит красиво, но не по-нашему, как по-украински назвать цветы
- Самая известная украинское название цветов "бархатцы" – "чонобривці".
- Бархатцы имеют много народных названий, таких как "оксамитки", "материнські квіти", "сонячні обереги", и обладают лечебными свойствами.
Кроме ботанических названий растения имеют и народные, под которыми мы их и знаем. Но в каждом языке они свои – все зависит от ассоциаций.
Как правильно называются на украинском цветы "бархатцы", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения "Википедии".
Как называются "бархатцы" на украинском?
Среди цветочных символов Украины есть цветы, которые некоторые знают как "бархатцы". Впрочем, это название – русский и даже калькированное название – "бархатці" тоже ошибка. А украинское название этих цветов звучит совсем по-другому, как и многих других осенних цветов.
Самое известное украинское название – "чорнобривці".
Слово образовано от "чорний" + "брівці" – то есть "черные брови". Это ассоциация с темными краями лепестков, которые обрамляют яркую серединку цветка, желтого или оранжевого цвета, как брови – глаза или кайма-бровка. Это народное название, которое возникло в украинской культуре как образная, поэтическая метафора.
Научное название растения тоже метафорическое – Tagetes, в честь Тагеса – внука римского бога Юпитера, который имел дар предвидения. Это название дал роду цветов шведский ботаник Карл Линней.
Это не единственное название, в Украине бархатцы также называют:
- оксамитки,
- "материнські квіти",
- "сонячні обереги",
- повняки,
- шапочки,
- жовтяки.
Как пишет ресурс "Сокровища Украины", среди украинских названий встречаются и такие, указывающие Родину этих цветов – "андики" (так говорят в Дрогобычской области) от наименования американских гор Анд. А кое-где – "индики" от названия "индейцы".
Русское название цветка – "бархатцы" возникло из-за мягкой, "бархатистой" текстуры лепестков цветка. Однако, в украинском языке нет слова "бархат", но есть – бархат. Именно поэтому, если хотите отчеркнуть эту особенность цветка, то называйте его – бархаткой.
В Европе эти цветы тоже любят. Англичане их назвали "мэриголд" ("золото Мэри"), немцы – "студенческий цветок", китайцы – "цветком десяти тысяч лет".
Что вы знаете о бархатцах?
Эти уроженцы Центральной Америки, которые попали в Украину в XVI веке, стали символом нашей земли. Они растут повсюду: на крыльцах усадеб, в парках, скверах и просто на улицах. Особенно это заметно осенью – они еще долго радуют нас, теплыми, яркими красками.
В нашей культуре бархатцы ассоциируются с девичьей красотой, материнской любовью, тоской по родному краю. Издавна повелось сажать бархатцы во дворе, где родился мальчик.
Едва ли не самой известной песней в Украине является "Чорнобривців насіяла мати".
В мире насчитывается 59 видов бархатцев. В Украине распространены 3 вида: бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta), бархатцы раскидистые (Tagetes patula) и бархатцы узколистные (Tagetes tenuifolia).
А один из видов – бархатцы прямостоячие еще называют в народе – купчаки.
Цветок имеет много лечебных свойств. Из лепестков можно заваривать чай и использовать как специю, напоминающую шафран.
Сейте бархатцы, любуйтесь ими, пользуйтесь его лечебными и пряными свойствами. И главное – называйте их на украинском, ведь они называются очень по-особенному.