"Бархатці" – звучит красиво, но не по-нашему, как по-украински назвать цветы

Кроме ботанических названий растения имеют и народные, под которыми мы их и знаем. Но в каждом языке они свои – все зависит от ассоциаций.

Как правильно называются на украинском цветы "бархатцы", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения "Википедии".

Смотрите также Почему осень называют "золотой": объяснение на поверхности

Как называются "бархатцы" на украинском?

Среди цветочных символов Украины есть цветы, которые некоторые знают как "бархатцы". Впрочем, это название – русский и даже калькированное название – "бархатці" тоже ошибка. А украинское название этих цветов звучит совсем по-другому, как и многих других осенних цветов.

Самое известное украинское название – "чорнобривці".

Слово образовано от "чорний" + "брівці" – то есть "черные брови". Это ассоциация с темными краями лепестков, которые обрамляют яркую серединку цветка, желтого или оранжевого цвета, как брови – глаза или кайма-бровка. Это народное название, которое возникло в украинской культуре как образная, поэтическая метафора.

Научное название растения тоже метафорическое – Tagetes, в честь Тагеса – внука римского бога Юпитера, который имел дар предвидения. Это название дал роду цветов шведский ботаник Карл Линней.

Это не единственное название, в Украине бархатцы также называют:

оксамитки,

"материнські квіти",

"сонячні обереги",

повняки,

шапочки,

жовтяки.

Как пишет ресурс "Сокровища Украины", среди украинских названий встречаются и такие, указывающие Родину этих цветов – "андики" (так говорят в Дрогобычской области) от наименования американских гор Анд. А кое-где – "индики" от названия "индейцы".

Русское название цветка – "бархатцы" возникло из-за мягкой, "бархатистой" текстуры лепестков цветка. Однако, в украинском языке нет слова "бархат", но есть – бархат. Именно поэтому, если хотите отчеркнуть эту особенность цветка, то называйте его – бархаткой.

В Европе эти цветы тоже любят. Англичане их назвали "мэриголд" ("золото Мэри"), немцы – "студенческий цветок", китайцы – "цветком десяти тысяч лет".

Что вы знаете о бархатцах?

Эти уроженцы Центральной Америки, которые попали в Украину в XVI веке, стали символом нашей земли. Они растут повсюду: на крыльцах усадеб, в парках, скверах и просто на улицах. Особенно это заметно осенью – они еще долго радуют нас, теплыми, яркими красками.

В нашей культуре бархатцы ассоциируются с девичьей красотой, материнской любовью, тоской по родному краю. Издавна повелось сажать бархатцы во дворе, где родился мальчик.

Едва ли не самой известной песней в Украине является "Чорнобривців насіяла мати".

В мире насчитывается 59 видов бархатцев. В Украине распространены 3 вида: бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta), бархатцы раскидистые (Tagetes patula) и бархатцы узколистные (Tagetes tenuifolia).

А один из видов – бархатцы прямостоячие еще называют в народе – купчаки.

Цветок имеет много лечебных свойств. Из лепестков можно заваривать чай и использовать как специю, напоминающую шафран.

Шафран из бархатцев: смотрите видео

Сейте бархатцы, любуйтесь ими, пользуйтесь его лечебными и пряными свойствами. И главное – называйте их на украинском, ведь они называются очень по-особенному.