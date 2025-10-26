"Бархатці" – звучить красиво, але не по-нашому, як українською назвати квіти

Окрім ботанічних назв рослини мають і народні, під якими ми їх і знаємо. Але у кожній мові вони свої – все залежить від асоціацій.

Як правильно називаються українською квіти "бархатци", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення "Вікіпедії".

Як називаються "бархатци" українською?

Серед квіткових символів України є квіти, які дехто знає як "бархатци". Втім, ця назва – росіянізм та навіть калькована назва – "бархатці" теж помилка. А українська назва цих квітів звучить геть по-іншому, як і багатьох інших осінніх квітів.

Найвідоміша українська назва – "чорнобривці".

Слово утворене від "чорний" + "брівці" – тобто "чорні брови". Це асоціація з темними краями пелюсток, які обрамлюють яскраву серединку квітки, жовтого або помаранчевого кольору, як брови – очі чи облямівка-брівка. Це народна назва, яка виникла в українській культурі як образна, поетична метафора.

Наукова назва рослини теж метафорична – Tagetes, на честь Тагеса – онука римського бога Юпітера, який мав дар передбачення. Цю назву дав роду квітів шведський ботанік Карл Лінней.

Це не єдина назва, в Україні чорнобривці також називають:

оксамитки,

"материнські квіти",

"сонячні обереги",

повняки,

шапочки,

жовтяки.

Як пише ресурс "Скарби України", серед українських назв зустрічаються і такі, що вказують Батьківщину цих квітів – "андики" (так кажуть на Дрогобиччині) від найменування американських гір Анд. А подекуди – "індики" від назви "індіанці".

Російська назва квітки – "бархатци" виникла через м'яку, "бархатисту" текстуру пелюсток квітки. Однак, в українській мові немає слова "бархат", але є – оксамит. Саме тому, якщо хочете відкреслити цю особливість квітки, то називайте її – оксамитки.

В Європі ці квіти теж люблять. Англійці їх назвали "меріголд" ("золото Мері"), німці – "студентська квітка", китайці – "квіткою десяти тисяч років".

Що ви знаєте про чорнобривці?

Ці уродженці Центральної Америки, які потрапили до України у XVI столітті, стали символом нашої землі. Вони ростуть усюди: на ґанках садиб, у парках, скверах і просто на вулицях. Особливо це помітно восени – вони ще довго тішать нас, теплими, яскравими фарбами.

У нашій культурі чорнобривці асоціюються з дівочою вродою, материнською любов'ю, тугою за рідним краєм. Здавна повелося садити чорнобривці у дворі, де народився хлопчик.

Чи не найвідомішою піснею в Україні є "Чорнобривців насіяла мати".

У світі нараховується 59 видів чорнобривців. В Україні поширені 3 види: чорнобривці прямостійні (Tagetes erecta), чорнобривці розлогі (Tagetes patula) та чорнобривці вузьколисті (Tagetes tenuifolia).

А один з видів – чорнобривці прямостійні ще називають в народі – купчаки.

Квітка має багато лікувальних властивостей. З пелюсток можна заварювати чай та використовувати як спецію, що нагадує шафран.

Сійте чорнобривці, милуйтеся ними, користуйтеся його лікувальними та пряними властивостями. І головне – називайте їх українською, адже вони називаються дуже по-особливому.