Які питомо українські назви мають осінні квіти, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Чи знаєте ви українські назви квітів?

На вулиці – золота осінь, яка ще тішить нас цвітінням осінніх квітів. Українці завжди любили квіти та прикрашали свої садиби квітами, які цвіли до пізньої осені.

Кожна квітка має свою ботанічну латинську назву, а крім неї існують це народні. І в українській мові чимало питомих назв, які існують лише в нашій мові. Ці назви утворилися від уявлень чи асоціацій, пов'язаних з рослиною або ж – лікарськими властивостями.

Якщо ви не флорист, ботанік чи садівник, то усіх назв можете і не знати. А 24 Канал пропонує вам словничок назв квітів, що цвітуть на осінніх клумбах, і які мають українські назви. Можливо ви знали лише латинські чи російські:

Далія – жоржина , але не георгін.

, але не георгін. Не лише гладіолуси – а й косарики .

. Не лише настурція – а й красоля.

Красоля / Рexels

Не бархатци – а чорнобривці. А сорт Tagetes erecta L. (чорнобривці прямостоячі) – купчаки чи повняки.

Чорнобривці / Рexels

Не подсолнух – а соняшник .

. Не лише клематіс – а й ломиніс.

Ломиніс / Рexels

Не астра – а айстра .

. Не лише цинії – а й майори / майорці.

Майори / Рexels

Не вереск – а верес, вересінь, підбрусничник, боровиця, рискун .

. Не лише календула – а й нагідки, як розповідає "Словник.UA".

Нагідки / Рexels

Поки триває "бабине літо" потіште себе гарними фото та розкішним букетом осінніх квітів. І знайте – що у них є назви, яких більше немає в інших мовах!