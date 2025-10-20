Які питомо українські назви мають осінні квіти, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".
Дивіться також Як гриби після дощу: далеко не всі знають, що означає цей відомий вислів
Чи знаєте ви українські назви квітів?
На вулиці – золота осінь, яка ще тішить нас цвітінням осінніх квітів. Українці завжди любили квіти та прикрашали свої садиби квітами, які цвіли до пізньої осені.
Кожна квітка має свою ботанічну латинську назву, а крім неї існують це народні. І в українській мові чимало питомих назв, які існують лише в нашій мові. Ці назви утворилися від уявлень чи асоціацій, пов'язаних з рослиною або ж – лікарськими властивостями.
Якщо ви не флорист, ботанік чи садівник, то усіх назв можете і не знати. А 24 Канал пропонує вам словничок назв квітів, що цвітуть на осінніх клумбах, і які мають українські назви. Можливо ви знали лише латинські чи російські:
- Далія – жоржина, але не георгін.
- Не лише гладіолуси – а й косарики.
- Не лише настурція – а й красоля.
Красоля / Рexels
- Не бархатци – а чорнобривці. А сорт Tagetes erecta L. (чорнобривці прямостоячі) – купчаки чи повняки.
Чорнобривці / Рexels
- Не подсолнух – а соняшник.
- Не лише клематіс – а й ломиніс.
Ломиніс / Рexels
- Не астра – а айстра.
- Не лише цинії – а й майори / майорці.
Майори / Рexels
- Не вереск – а верес, вересінь, підбрусничник, боровиця, рискун.
- Не лише календула – а й нагідки, як розповідає "Словник.UA".
Нагідки / Рexels
Поки триває "бабине літо" потіште себе гарними фото та розкішним букетом осінніх квітів. І знайте – що у них є назви, яких більше немає в інших мовах!