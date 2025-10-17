Що означає відомий фразеологізм, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Дивіться також Чому "жовтень" називається саме так: народні назви місяця вас здивують

Як розуміти відомий вислів?

Фразеологізми є частиною будь-якої мови. Вони збагачують мовлення та передають людську мудрість.

Їх вивчають у школі та вони є серед завдань НМТ. А тому сучасна молодь їх знає – і це тішить. А для тих хто не знає чи забув, 24 Канал розповідає.

Одним з найвідоміших висловів є – як гриби після дощу. Слова можуть змінюватися, але зміст залишиться – як (мов, немов, неначе) гриби після дощу.

Вислів використовують, коли хочуть сказати про:

Швидке розмноження або поширення чогось.

чогось. Неочікувана поява великої кількості об’єктів, людей, подій.

об’єктів, людей, подій. Іноді – іронічне ставлення до надмірної кількості чогось одноманітного.

Ця метафора походить зі спостережень за природою. Після дощу в лісі гриби виростають дуже швидко, буквально за одну ніч. Цей природний феномен став основою для метафори, що передає раптовість і множинність. Ну а українські назви грибів, щоб позбутися русизмів, 24 Канал писав раніше.

Тобто – це яскрава фразеологічна метафора, яка означає швидку, масову появу чогось нового, часто несподіваного або раптового. Його вживають у різних контекстах – від опису стрімкого зростання будівель до появи нових ідей, явищ чи людей.

"Нові кав’ярні ростуть як гриби після дощу – на кожному куті."

– на кожному куті." "Після реформи з’явилися як гриби після дощу нові організації."

нові організації." "Ідеї сипалися як гриби після дощу , але не всі були життєздатні."

, але не всі були життєздатні." "Росли як гриби після дощу пансіонати, звідусіль їхали сюди [у Трускавець] грошовиті люди" (3 журналу).

Ресурс svitslova.com наводить варіант – як гриби по дощі, який зустрічається в літературі.

Українські газети та журнали повискакують незабаром, як гриби по дощі (Михайло Коцюбинський).

Вислів має розмовний характер, часто використовується в публіцистиці, блогах, побутовому мовленні.