Что означает известный фразеологизм, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".

Как понимать известное выражение?

Фразеологизмы являются частью любого языка. Они обогащают речь и передают человеческую мудрость.

Их изучают в школе и они есть среди задач УМТ. Поэтому современная молодежь их знает – и это радует. А для тех кто не знает или забыл, 24 Канал рассказывает.

Одним из самых известных выражений является – "як гриби після дощу". Слова могут меняться, но смысл останется – "як (мов, немов, неначе) грибы після дощу".

Выражение используют, когда хотят сказать о:

Быстрое размножение или распространение чего-то.

чего-то. Неожиданное появление большого количества объектов, людей, событий.

объектов, людей, событий. Иногда – ироничное отношение к чрезмерному количеству чего-то однообразного.

Эта метафора происходит из наблюдений за природой. После дождя в лесу грибы вырастают очень быстро, буквально за одну ночь. Этот природный феномен стал основой для метафоры, передающей внезапность и множественность. Ну а украинские названия грибов, чтобы избавиться от русизмов, 24 Канал писал ранее.

То есть – это яркая фразеологическая метафора, которая означает быстрое, массовое появление чего-то нового, часто неожиданного или внезапного. Его употребляют в разных контекстах – от описания стремительного роста зданий до появления новых идей, явлений или людей.

"Новые кофейни растут как грибы после дождя – на каждом углу."

– на каждом углу." "После реформы появились как грибы после дождя новые организации."

новые организации." "Идеи сыпались как грибы после дождя, но не все были жизнеспособны."

, но не все были жизнеспособны." "Росли как грибы после дождя пансионаты, отовсюду ехали сюда [в Трускавец] денежные люди" (3 журнала).

Ресурс svitslova.com приводит вариант –"як гриби по дощі", который встречается в литературе.

Українські газети та журнали повискакують незабаром, як гриби по дощі (Михайло Коцюбинський).

Выражение имеет разговорный характер, часто используется в публицистике, блогах, бытовой речи.