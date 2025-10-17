Что означает известный фразеологизм, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".
Смотрите также Почему "октябрь" называется именно так: народные названия месяца вас удивят
Как понимать известное выражение?
Фразеологизмы являются частью любого языка. Они обогащают речь и передают человеческую мудрость.
Их изучают в школе и они есть среди задач УМТ. Поэтому современная молодежь их знает – и это радует. А для тех кто не знает или забыл, 24 Канал рассказывает.
Одним из самых известных выражений является – "як гриби після дощу". Слова могут меняться, но смысл останется – "як (мов, немов, неначе) грибы після дощу".
Выражение используют, когда хотят сказать о:
- Быстрое размножение или распространение чего-то.
- Неожиданное появление большого количества объектов, людей, событий.
- Иногда – ироничное отношение к чрезмерному количеству чего-то однообразного.
Эта метафора происходит из наблюдений за природой. После дождя в лесу грибы вырастают очень быстро, буквально за одну ночь. Этот природный феномен стал основой для метафоры, передающей внезапность и множественность. Ну а украинские названия грибов, чтобы избавиться от русизмов, 24 Канал писал ранее.
То есть – это яркая фразеологическая метафора, которая означает быстрое, массовое появление чего-то нового, часто неожиданного или внезапного. Его употребляют в разных контекстах – от описания стремительного роста зданий до появления новых идей, явлений или людей.
- "Новые кофейни растут как грибы после дождя – на каждом углу."
- "После реформы появились как грибы после дождя новые организации."
- "Идеи сыпались как грибы после дождя, но не все были жизнеспособны."
- "Росли как грибы после дождя пансионаты, отовсюду ехали сюда [в Трускавец] денежные люди" (3 журнала).
Ресурс svitslova.com приводит вариант –"як гриби по дощі", который встречается в литературе.
- Українські газети та журнали повискакують незабаром, як гриби по дощі (Михайло Коцюбинський).
Выражение имеет разговорный характер, часто используется в публицистике, блогах, бытовой речи.