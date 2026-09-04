В школах Украины проверят качество организации питания

В школах нашей страны в ближайшее время будет проведен мониторинг качества организации питания. В настоящее время правительство совместно с МОН и Госпродпотребслужбой разрабатывает соответствующие механизмы.

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.

Что говорит министр об организации питания

Министр говорит: результат реформы школьного питания ребенок должен ежедневно видеть в своей школе – получать качественное, безопасное и полноценное питание.

Так, государство обеспечивает финансирование и определяет требования к организации питания, а местные сообщества организуют этот процесс на местах: осуществляют закупки, выбирают поставщиков и отвечают за качество услуг.

Бутенко подчеркнул, что питание должно быть качественным и безопасным.

Я вижу различные посты и комментарии в соцсетях. Это и родители, радующиеся тому, что их ребенок впервые вкусно поел в школе, но и те, кто жалуется на качество или размер порций. Расширение программы на всех школьников – это наша общая ответственность за качественное и безопасное питание детей в каждой школе,

– заявил он.

При этом областям поручат собрать отзывы от родителей. Хотят услышать мнение тех, кто непосредственно видит, как организовано питание детей в школах. По словам министра, на критические случаи и конкретные проблемы нужно реагировать оперативно.

Отметим, что в сети пожаловались на качество обеда для учеников в Черновцах. Фотографию обеда, на которой на пластиковой тарелке лежит сырая морковка, кусок хлеба и кусок запеканки, опубликовал военный Виталий Олейник.