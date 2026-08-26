Однако расширение программы означает, что школам придется одновременно решать несколько практических вопросов – от стоимости обедов и вместимости столовых до работы во время воздушных тревог и отключений света. Как с этим планируют справляться в столице, рассказала руководитель Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян.

Хватит ли 50–60 гривен на питание ребенка?

На одного ученика начальной школы государство предусмотрело 50 гривен в день, а для школьников 5–11 классов – 60 гривен. Эти средства должны покрывать расходы на продукты, тогда как зарплаты работников столовых, доставку, посуду и другие расходы будут оплачивать местные бюджеты.

В Киеве подсчитали, что реальная стоимость питания может быть выше. По оценкам, сделанным в начале июля, завтрак для старшеклассника вместе с продуктами и доставкой стоил в среднем 83 гривны, а полноценный обед – около 114 гривен.

Если речь идет именно об обеде, то уложиться в 60 гривен, а тем более в 50, сложнее,

– пояснила Фиданян.

Просто заменить обеды более дешевыми завтраками тоже не получится. Их нужно организовать к определенному времени, а большинство школьных столовых и кухонь не рассчитаны на то, чтобы за несколько часов приготовить и подать еду всем ученикам с первого по одиннадцатый класс.

Столица уже имела подобный опыт с младшими школьниками. Когда бесплатное питание распространялось преимущественно на начальную школу, Киев с января по май дополнительно потратил из городского бюджета 153,2 миллиона гривен.

Школам придется пересмотреть расписание

Проблема заключается не только в стоимости продуктов, но и в том, когда именно дети должны есть. Для начальной школы на прием пищи нужно отводить не менее 30 минут, для старших учеников – не менее 20, поэтому накормить большое учебное заведение за одну-две перемены физически невозможно.

В столице уже просчитали возможную нагрузку на столовые и выяснили, что отдельным школам может понадобиться до восьми перемен для питания. В одном из крупнейших учебных заведений Киева, например, очно обучаются около 2 100 детей, тогда как одновременно сесть за столы могут лишь примерно 300.

Где взять время, чтобы накормить всех? Отнять его от уроков? Но ведь не забываем, что главная задача школы – именно обучение, а не организация питания,

– отметила Фиданян.

Отдельно нужно вписать в этот график группы продленного дня, где детей кормят не один раз. Осенью и зимой ситуация становится еще сложнее, ведь из-за длинных перемен учебный день может растянуться до вечера, когда на улице уже темно.

Как будут кормить детей во время тревог и отключений электричества?

Воздушная тревога может прервать работу кухни в любой момент. Если она начинается во время приготовления пищи, и дети, и работники столовой должны перейти в укрытие, поэтому часть блюд просто остается на плитах. Еще сложнее во время аварийных отключений электроэнергии, что в многих школах кухонное оборудование работает от электричества.

Фиданян рассказала о случае, когда из-за внезапного отключения света приготовленную кашу пришлось выбросить, а учреждению потом пришлось объяснять списание продуктов и новые расходы. На случай, когда приготовить горячую пищу невозможно, в Киеве используют "аварийное меню".

Ребенку могут дать с собой в убежище простой набор из хлеба, творога, печенья, яблока и сока, однако пока неясно, можно ли будет оплачивать такие сухпайки из государственных 50–60 гривен. Среди возможных решений обсуждалась и доставка еды непосредственно в классы силами педагогов, однако Фиданян выступила против такого подхода.

В дипломе и должностных обязанностях учителя не написано, что он – официант. Его задача в этой ситуации – сказать: "Дети, у вас перерыв, пожалуйста, не забудьте пойти в столовую", сопроводить самых маленьких и проследить, чтобы все пообедали,

– подчеркнула она.

К организационным трудностям добавилась еще и отчетность. По словам Фиданян, школам сначала поручили отметить в системе АИКОМ каждого ученика, который планирует питаться с сентября, но впоследствии это требование отменили и заменили другим. Летом учебные заведения также просили загружать фотографии своих столовых в отдельную таблицу.

Как в Киеве проверяют качество еды?

В школах качество питания контролируют бракеражные комиссии, в состав которых входят медицинские работники, повара и другие представители учреждения, а по желанию могут присоединиться и родители. Они следят за качеством блюд, соблюдением санитарных требований и тем, правильно ли приготовлена еда.

В столице также действует отдельное требование к компаниям, поставляющим питание. Если половина приготовленной еды попадает в отходы, город может не оплачивать поставщику этот день, а количество остатков определяют путем взвешивания.

Чтобы меньше блюд оказывалось в мусорном ведре из-за того, что ребенок их просто не ест, в Киеве начали тестировать выбор меню через электронный дневник. В прошлом году в части школ родители могли выбирать блюда на неделю вперед, а теперь такой период планируют увеличить до двух недель.

Если навязать ребенку блюдо, которое он не ест, он уйдет из столовой голодным, а государственные деньги окажутся в ведре с отходами,

– пояснила Фиданян.

При составлении меню стараются учитывать и индивидуальные особенности детей, в частности продукты, которые они не едят или которых должны избегать. Фиданян также предложила альтернативную модель, при которой государственные средства на питание можно было бы направлять непосредственно семьям, а ребенок тратил бы их на выбранные блюда в школьной столовой. Родители по желанию могли бы доплачивать разницу, однако пока это лишь предложение руководителя департамента, а не утвержденный механизм.