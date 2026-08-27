Не отбирать телефон и рассказывать об опасностях: как защитить ребенка в сети

Онлайн-общение давно стало частью школьной жизни, однако наряду с чатами, социальными сетями и мессенджерами дети сталкиваются и с опасностями. Согласно данным национального исследования онлайн-безопасности детей в Украине 2026 года, 54% школьников подвергались кибербуллингу, а избежать нежелательного контента удалось лишь примерно четверти опрошенных.

В преддверии нового учебного года Rakuten Viber совместно с "Дия.Образование" напомнили родителям, о чем стоит поговорить с ребенком и какие простые правила могут помочь в опасной ситуации. Кроме того, были собраны настройки мессенджера, позволяющие ограничить нежелательные контакты.

Разговор начинается с доверия

Одно из главных правил для родителей – дать ребенку понять, что он может рассказать о неприятной ситуации в интернете, не боясь остаться без телефона или быть наказанным. Это особенно важно в случае кибербуллинга, ведь оскорбительные комментарии, угрозы, распространение слухов или бойкотирование не являются нормальной частью онлайн-общения.

Если травля происходит в школьном чате, к решению проблемы рекомендуется привлечь учителя или школьного психолога. Отдельно стоит поговорить о личных фото и видео: после отправки их могут увидеть посторонние люди или использовать для шантажа, поэтому откровенные снимки не рекомендуется отправлять даже тому, кому ребенок доверяет.

Не менее важно объяснить правила информационной безопасности. Ребенку следует знать, что нельзя переходить по подозрительным ссылкам с обещаниями выигрышей или бесплатных бонусов, сообщать пароли, данные документов и банковских карт или вводить такую информацию на сомнительных ресурсах. Громкие новости тоже лучше проверять, прежде чем им доверять.

Осторожность необходима и при общении с незнакомцами, ведь человек в сети может оказаться не тем, за кого себя выдает. Если кто-то из таких собеседников предлагает встретиться вживую, ребенок должен сразу сообщить об этом родителям.

Как научиться распознавать опасность?

Правила цифровой безопасности можно не только обсуждать, но и отрабатывать без реального риска. На платформе "Дия.Образование" есть образовательные сериалы с объяснениями правильного поведения в сети и симуляторы, в которых можно проверить свои действия в различных ситуациях.

Такой формат дает возможность ошибиться без последствий и увидеть, почему может привести неосторожный клик. Это касается, в частности, мошеннических ссылок, попыток получить доступ к паролям или банковским данным, а также ситуаций, в которых посторонние люди пытаются завладеть личными фотографиями.

В исследовании также отмечается, что Viber используют около 70% украинских школьников, поэтому отдельную часть рекомендаций посвятили безопасности именно в этом мессенджере.

Какие настройки Viber стоит проверить?

Для пользователей до 16 лет в Viber по умолчанию установлен самый высокий уровень безопасности аккаунта. Таким пользователям не показывают рекламу и не предлагают наборы стикеров с контентом для взрослых. Каналы в мессенджере проходят модерацию, а на недопустимую публикацию можно пожаловаться непосредственно в приложении.

Кроме того, родителям рекомендуется включить "Запросы на сообщения", чтобы сообщения от незнакомцев попадали в отдельную папку. Найти эту функцию можно в меню "Настройки" – "Конфиденциальность" – "Запросы на сообщения".

Еще одна полезная настройка позволяет ограничить круг людей, которые могут добавлять ребенка в новые группы. Для этого нужно перейти в "Настройки" – "Конфиденциальность" – "Сообщения" – "Настройки добавления в группы" и выбрать "Мои контакты".

Функция идентификации абонентов может предупреждать о вероятном спаме или мошеннических звонках. Ее можно найти в разделе "Настройки" – "Звонки и сообщения" – "Идентификация абонентов".

Если же кто-то оскорбляет ребенка, угрожает ему или настойчиво пытается связаться, такого пользователя можно заблокировать. После этого он не сможет отправлять сообщения или звонить, а список заблокированных номеров доступен в настройках конфиденциальности.