Напередодні нового навчального року Rakuten Viber разом із Дія.Освіта нагадали батькам, про що варто поговорити з дитиною та які прості правила можуть допомогти в небезпечній ситуації. Окремо зібрали й налаштування месенджера, які дозволяють обмежити небажані контакти.

Розмова починається з довіри

Одне з головних правил для батьків – дати дитині зрозуміти, що вона може розповісти про неприємну ситуацію в інтернеті без страху залишитися без телефона чи бути покараною. Це особливо важливо у випадку кібербулінгу, адже образливі коментарі, погрози, поширення чуток або бойкотування не є нормальною частиною онлайн-спілкування.

Якщо цькування відбувається у шкільному чаті, до розв'язання проблеми радять залучити вчителя або шкільного психолога. Окремо варто поговорити про особисті фото та відео: після надсилання їх можуть побачити сторонні люди або використати для шантажу, тому відверті знімки не радять надсилати навіть тому, кому дитина довіряє.

Не менш важливо пояснити правила інформаційної безпеки. Дитині варто знати, що не можна переходити за підозрілими посиланнями з обіцянками виграшів чи безкоштовних бонусів, повідомляти паролі, дані документів і банківських карток або вводити таку інформацію на сумнівних ресурсах. Гучні новини теж краще перевіряти, перш ніж їм довіряти.

Обережність потрібна і під час спілкування з незнайомцями, адже людина в мережі може бути не тією, за кого себе видає. Якщо хтось із таких співрозмовників пропонує зустрітися наживо, дитина має одразу повідомити про це батькам.

Як потренуватися розпізнавати небезпеку?

Правила цифрової безпеки можна не лише обговорювати, а й відпрацьовувати без реального ризику. На платформі Дія.Освіта є освітні серіали з поясненнями правильної поведінки в мережі та симулятори, у яких можна перевірити свої дії в різних ситуаціях.

Такий формат дає можливість помилитися без наслідків і побачити, до чого може призвести необережний клік. Це стосується, зокрема, шахрайських посилань, спроб отримати доступ до паролів або банківських даних та ситуацій, у яких сторонні люди намагаються заволодіти приватними фото.

У дослідженні також зазначається, що Viber використовують близько 70% українських школярів, тому окрему частину рекомендацій присвятили безпеці саме у цьому месенджері.

Які налаштування Viber варто перевірити?

Для користувачів до 16 років у Viber за замовчуванням встановлений найвищий рівень безпеки акаунта. Таким користувачам не показують рекламу та не пропонують стикерпаки з контентом для дорослих. Канали у месенджері проходять модерацію, а на неприйнятну публікацію можна поскаржитися безпосередньо в застосунку.

Додатково батькам радять увімкнути "Запити на повідомлення", щоб листи від незнайомців потрапляли в окрему папку. Знайти функцію можна через Параметри – Конфіденційність – Запити на повідомлення.

Ще одне корисне налаштування дозволяє обмежити коло людей, які можуть додавати дитину до нових груп. Для цього потрібно перейти до Параметри – Конфіденційність – Повідомлення – Налаштування додавання в групи та обрати "Мої контакти".

Функція ідентифікації абонентів може попереджати про ймовірний спам або шахрайські дзвінки. Її можна знайти у розділі Параметри – Виклики й повідомлення – Ідентифікація абонентів.

Якщо ж хтось ображає дитину, погрожує їй або нав'язливо намагається зв'язатися, такого користувача можна заблокувати. Після цього він не зможе надсилати повідомлення чи телефонувати, а список заблокованих номерів доступний у налаштуваннях конфіденційності.