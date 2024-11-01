Осень – сезон удобных "ботинок", но на украинском эта обувачка звучит значительно благозвучнее

Прочнее всего русизмы держатся в бытовом общении, для обозначения одежды, посуды, вещей домашнего обихода. Но стоит "очистить" свою речь, потому что у них есть свои украинские соответствия.

Еще немало заимствований из русского языка искажают наш язык. Но зачем пользуются "чужаками", когда в украинском языке есть красноречивые соответствия. 24 Канал предлагает выяснить, какой правильный аналог у слова "ботинки".

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А как же по-украински назовем "ботинки"

Середина осени и мы уже переобули свои ножки в "ботинки", но в украинском языке эта разновидность обуви имеет другое название.

Что такое "ботинки" Это разновидность невысокой обуви, до косточки или чуть выше, что застегивается на пуговицу, молнию или шнуровку. Это нечто среднее между туфлями и сапогами, которые используют в разные сезоны – зимой для защиты от снега, весной и осенью – для защиты от грязи и глубоких луж.

Слово "ботинки", не совсем и русское слово, оно заимствовано из французского языка: bottine – "ботинок" или botte – "сапог".

Некоторое время им пользовались и в украинском языке, мы можем встретить слово "ботинки" в художественной литературе XIX века: "Він був у фраке, в палевих рукавичках..., в ботинках" (Иван Нечуй-Левицкий).

Украинский аналог для этого использования звучит по-другому – "черевики" и имеет другое происхождение. Слово "черевик" праславянского происхождения и образовано от слова "черево" : первоначально ботинки сделали из кожи, снятой с черева (брюха) животного.

Со временем, ласкательная форма этого слова – "черевички" – обозначала лишь женскую остроносую обувь на каблуках. И оно, слово и обувь, нашло свое отражение в украинском фольклоре.

Народная песня "Ой, гоп, черевички": смотрите видео

Фасон черевиків определяется модой. Обувь, представляющая собой нечто среднее между туфлями на высоком каблуке и полусапожками, имеет название ботильоны. Полусапожки же – это женские сапоги с короткими голенищами. У них есть еще одно название – полуботки.

Для особых условий и назначения создать особые конструкции ботинок, например, для службы в армии – берцы, для горных туристов – вибрамы, для альпинистов – трикони.

Осень и ботинки / Фото для привлечения внимания