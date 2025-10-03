При переводе слов с одного языка на другой, не всегда можно обойтись одним словом. Существуют и синонимы или более точные соответствия в переводе, которых нет в языке оригинала.

Как переводится на украинский слово "исключение", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснение ресурса "Горох".

Как переводится слово "исключение" на украинский?

Типичной является ситуация, когда в одном языке слово многозначное, а при переводе на другой – имеет несколько разных слов, которые следует подбирать в зависимости от контекста.

Иногда может казаться, что некоторые слова даже невозможно перевести, потому что соответствий не существует. Часто подобные рассуждения можем слышать относительно русских, которые остались в украинском языке. Объяснение простое – украинские соответствия совсем не похожи по звучанию к русскому слову, что еще раз свидетельствует о самобытности нашего языка.

Такая ситуация со словом "исключение". Оно имеет аналог в украинском языке, который звучит по-другому. В русском языке это слово многозначное и означает:

то, что не подпадает под общее правило. устранение, изъятие. исключительная ситуация, которая нарушает нормальный ход выполнения.

Впрочем, при переводе на русский, для обозначения этих ситуаций мы используем разные слова. Ближайший по значению аналог – виняток, который мы используем к первому значению.

Всі, за винятком Бойчука, здивовано дивилися на свого шкіпера (Микола Трублаини).

Что такое "виняток"?

Слово означает отклонение от обычного, от общего правила, как объясняет Словарь.UA

Однако, для других ситуаций, лучше употреблять слова – виключення чи вилучення.

Заметьте, что для каждого слова есть своя ситуация:

"Виняток" – чаще всего употребляется в разговорной и образовательной речи.

– чаще всего употребляется в разговорной и образовательной речи. "Виключення" – больше формальное, юридическое или техническое.

– больше формальное, юридическое или техническое. "Вилучення" – когда речь идет о физическом или административном устранении.

Именно "виключення" следует говорить когда речь идет об устранении или прекращении действия – исключили из университета, исключили из союза.

Каждое из слов имеет свой контекст и звучит привычно в предложениях. Эти слова не взаимозаменяемы поэтому спутать их сложно.

Еще одним важным моментом и типичной грамматической ошибкой, которую допускают украинцы, является написание слова с буквой "й" – виЙняток. Поэтому запомните, "й" здесь лишняя, только – ВИНЯТОК!

Говорите на украинском!