О происхождении и значении слова "толстовка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения блогера @ilon.cass.

Что такое "толстовка"?

С наступлением холодов, одним из самых популярных предметов одежды становится "толстовка". Этот предмет верхней одежды, один из самых популярных среди молодежи.

Эта кофта имеет длинные рукава и капюшон и изготавливается из толстой, мягкой и пушистой ткани, которая часто имеет флисовое покрытие внутри. Этот крой и ткань делает ее комфортной одеждой для холодного времени года.

Кому-то может показаться, что слово происходит от слова "толстый", то есть толстая ткань, из которой изготавливают одежду.

Однако не все так однозначно. В украинском языке слово "товстий" пишется без буквы "л", в отличие от русского – "толстый". Поэтому производное слово должно было бы звучать как – "товстівка" или "товстівка", но не на русский манер – "толстовка". Конечно, можно сказать, что это просто заимствование, как ко многим другим обозначениям одежды, брюк, например.

Откуда происходит название "толстовка"?

Однако приведем несколько аргументов относительно того, что слово россиянизм да еще и с не простой историей.

Ресурсы "Википедия" и "Словарь.UA" утверждают, что слово "толстовка" пришло из русского языка и изначально имело совсем другое значение. В XIX веке так называли простую, удобную свободную рубашку, которую носили навыпуск поверх брюк, подпоясавшись поясом.

Популяризатором этой рубашки стал писатель Лев Толстой, который носил ее часто. А впоследствии и последователи писателя, которые будто бы стремились к скромности, простоты и духовной жизни, поэтому выбирали одежду без украшений, из натуральных тканей, часто серого или белого цвета.

Лев Толстой в рубашке "толстовке" / Википедия

Именно из России, эта одежда распространилась в Украине и стала элементом мужского мещанского строя.

Кроме того, эту рубашку взяли как основу формы для служб правопорядка в советское время и даже армии, вспомните фотографии и фильмы того времени – брюки галифе и рубашка на выпуск.

Форма советского пехотинца времен ДСВ / nevsedoma.com.ua

В подтверждение этого, автор блога приводит отрывок из книги Евгения Маланюка "О России и малороссийстве" взятую из журнала "Школьная жизнь" о реакции учительницы Натальи Гульденберг, которая привела детей на экскурсию в Третьяковскую галерею и подвела к портрету Льва Толстого, то один из школьников спросил "тетя, а что это за старый хрен в толстовке". То есть в советское время от Льва Толстого остался только термин – "толстовка", длинная рубашка до колен, как стандартизированная форма советского служащего.

То есть, существует два предположения, что название "толстовка" рубашка получила:

то ли от фамилии Льва Толстого,

или от того, что визуально делала человека толще.

Однако, ни к украинской культуре, ни к традициям никакого отношения она не имеет – это символ оккупации. И даже фонетически это слово для нас чуждо.

Предполагают, что похожий, но длиннее, элемент мужской одежды носили еще в Древней Руси и народы Скандинавии, но как точно он назывался нам не известно.

Впоследствии термин начали использовать по-другому – для обозначения удобной, мягкой одежды с длинными рукавами, обычно из трикотажа. В современном понимании "толстовка" – это кофта в спортивном стиле, которую носят и мужчины, и женщины.

Впрочем, зная историю этого названия, не стоит ли от него отказаться, поскольку и так есть много слов которым можно обозначить эту одежду – кофта, худи, бобка, кенгуру, пайта, футер.

Хотя все эти названия заимствованы, а украинцы придумали свое название для обозначения такой одежды – каптурка. Все логично – свитер с капюшоном/капюшоном – каптурка.

Какая разница между толстовкой, худи и кенгурушкой?

Знатоки моды утверждают, что главное отличие в ткани, из которой они изготовлены, и их назначении и деталях. Толстовка предназначена для сохранения тепла и комфортного ношения в прохладную погоду. А худи, более легкая, для занятий спортом и активного отдыха. А главной деталью кенгурушки является большой карман на животе.

Конечно, уже мало кто задумывается о происхождении названия, но зная его стоит ли им пользоваться, когда есть и другие варианты? А маркетинговый ход можно продвигать, стоит только задаться целью. Говорите на украинском!