Как же правильно назвать элемент одежды – брюки или штаны, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда Ольги Лещименко.

Как правильно на украинском брюки или штаны?

Немало слов для обозначения одежды в украинском языке – заимствованы. Это не значит, что собственных слов не существовало, существовали, но возможно, вещь выглядела не так, или это была дань моде, как и сегодня.

Но существуют и исключения, когда слово нам навязали и мы к нему привыкли. А собственно слово стали считать некрасивым или обозначать только определенную модель.

Именно такой случай со словом "брюки". В украинских словарях его нет и грамматические редакторы подчеркивают его как ошибку. Это слово появилось не так давно, а пришло в наш язык через русский и устоялось в сферах швейной промышленности, торговли, моды, рекламы. Ну а в карман брюк можно положить портмоне, слово тоже иноязычного происхождения.

Впрочем в украинском языке есть свое слово – штаны. О его давности свидетельствует его присутствие в народных пословицах и поговорках, песнях и литературе:

Один усе закладався та й без штанів зостався,

Невісточка сорочку полатає, а зять штани здере,

Дожилися: штани одні, а сорочок ще менше.

А еще известны фразеологизмы – "протирать штаны", "оставаться в одних штанах".

Что такое штаны?

Поясная верхняя одежда, которой укрывают нижнюю часть туловища и ноги, каждую отдельно до ступней.

В современном виде брюки вошли в моду в конце XVIII – начале XIX века, но до начала ХХ века считались исключительно мужской одеждой. Только в начале ХХ века, с изобретением велосипеда, дамы начали ездить на нем в пышных брюках длиной до колен.

Именно "штаны" использовано в описаниях мужской народной одежды с XIX века.

Можно встретить объяснения, что "брюки" – это классический прямой фасон мужских брюк, к костюму, а все остальное – то штаны.

А вот о происхождении названия "брюки" ведутся споры – праславянское оно или тюркское. Праславянская версия утверждает, что образовалось оно от *šьt-ana ('*šit-ana ' *si̯ŭt-ana) – "ткань, что сшивается или пришивается к другой". Тюркское происхождение, от основы ичтон – "внутренняя, нижняя одежда".

Интересно! В украинском языке есть многозначительное слово "стан", которым обозначают эмоции, технические устройства, ситуацию (военное положение), социальные слои общества (привилегированное состояние) и "стан" – как талия (девичье состояние). Стан и штаны родственные, потому что именно на стане последние и носятся.

То брюки или брюки: смотрите видео

Сегодня брюки это элемент как мужского, так и женского гардероба. Сегодня в моде брюки разной длины, любых силуэтов, кроя и конструктивного решения и все они имеют уже отдельные названия – шаровары, галифе, рейтузы, джинсы, капри, кюлоты, хакама и другие.

Несмотря на отсутствие слова "брюки" среди терминов остались – брючный костюм, брючный цех. Хотя многие языковедческие ресурсы предлагают варианты замены типа – женский костюм-брюки, цех для изготовления брюк.

Знайте историю слов и говорите на украинском!