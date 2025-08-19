О том, откуда взялась форма "вибачаюся" и почему так говорить нельзя рассказала филологиня Мария Словолюб 24 Каналу. По ее словам, это самая типичная ошибка, которая прижилась в речи и ее можно услышать чаще всего.

Почему не стоит говорить "вибачаюся"?

Вежливые слова – часть нашего повседневного общения и мерило воспитанности. Среди вежливых слов есть слова приветствия и прощания, для которых в украинском языке есть определенные устойчивые формы, и их немало. Но и они имеют свои правильные формы употребления и написания. Ранее Мария Словолюб объяснила, почему "на добраніч" надо писать только отдельно.

Но, кроме того, существуют еще и слова извинения. И среди них закралась неправильная форма – "вибачаюсь".

О том, можно ли сказать "я вибачаюся", и откуда взялась эта форма, комментарий 24 Каналу дала языковед Мария Словолюб. Это самая типичная ошибка, которая прижилась в речи и ее можно услышать чаще всего.

"Вибачаюся" – это ошибка, которую можно часто услышать от собеседника. Она противоречит значению самого глагола "вибачати" и образована по неудачной аналогии с другими возвратными глаголами,

– объяснила госпожа Словолюб.

Однако это слово – языковой покруч, который сам себе противоречит и нарушает логику строения слова. Окончание слова "ся" имеет направление на самого себя – "я умиваюся", "я одягаюся". А в случае с извинением – "я вибачаюся" означает – "я вибачаю себе", что является неправильным по отношению к этому действию, потому что извинения мы просим у кого-то.

"Вибачати" – это действие, которое кто-то делает в отношении другого: "я вибачаю тебе". Постфикс "ся" указывает на обратное. То есть "Вибачаюся" означает, что я сам себя извиняю, что является совсем другим,

– отметила языковед.

Поэтому, если вы просите у кого-то извинения, лучше воспользуйтесь такими соответствиями:

перепрошую,

вибачте,

пробачте,

даруйте.

Учтите это объяснение и ваша речь будет правильной и грамотной, а это так важно для впечатления о себе и искренности вашего извинения. Говорите на украинском!