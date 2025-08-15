Объяснение относительно того, как правильного писать слова "на добраніч" и почему в комментарии 24 Канала дала филолог Мария Словолюб.

Смотрите также Популярное восклицание "ничего себе" – русизм: как его заменить на украинском

Как навсегда запомнить правильное написание "на добраніч"?

Радует, что все больше русскоязычных украинцев выбирают украинский язык общения, а украиноязычные – стремятся избавиться от суржика.

Но при изучении языка, порой возникает сомнение относительно правильного написания некоторых слов – вместе или отдельно. Среди таких – "на добраніч". Хотя это вежливое прощание или пожелание относится к устойчивым конструкциям, которые просто следует запомнить, но возникает сомнение относительно правильного написания.

24 Канал обратился за комментарием к языковеду Марии Словолюб с просьбой объяснить, как просто запомнить правило написания этого слова.

"На добраніч" пишем отдельно, потому что это сочетание предлога "на" и существительного "добраніч", такие сочетания никогда не пишутся вместе,

– комментирует госпожа Мария.

Кроме того, "на добраніч" – это короткая форма выражения "на добру ніч", которой раньше пользовались.

Происходит от выражения "На добру ніч", которой пользовались тогда, когда желали хорошего сна, спокойного отдыха. Постепенно срослось в одну формулу "на добраніч",

– рассказала языковед.

Однако, это не единственная форма, которую можно использовать для приветствия или прощания ночью. А вместо "спокойной ночи" можно сказать и:

"Спокійної ночі!"

"Добраніч"

"Мирної ночі!"

Запомните еще простое правило от языковеда и больше никогда не ошибайтесь!

Ранее Мария Словолюб уже прокомментировала можно ли говорить "Доброго дня!" – правильно или считается ошибкой.