Почему не стоит говорить "ничего себе" и какими словами можно заменить эмоциональное восклицание, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Адама Диденко.

Как заменить русизм "ничего себе"?

Известное восклицание "ничего собі" – это калька с русского "ничего себе", которая буквально в полном виде означает: "ничего я себе не взял".

Но в разговорной речи она приобретает ироническую или эмоциональную окраску, и употребляется совсем не буквально.

Это пример фразеологизма, то есть устойчивого выражения, которое не переводится дословно. В украинском языке он появился под влиянием русского, но уже давно укоренился в бытовой речи.

В современном употреблении "ничего себе" можно использовать в нескольких случаях:

Удивление : "Ничего себе, какая гроза!"

: "Ничего себе, какая гроза!" Восхищение или шок : "Ничего себе, ты это сделала сама?!"

: "Ничего себе, ты это сделала сама?!" Иногда – ирония или сарказм: "Ничего себе подарочек – сломанный телефон".

Это эмоциональная реакция, которая не имеет прямой связи с "ничем" или "собой", а скорее является восклицанием.

Поэтому в каждой из ситуаций можем использовать другие украинские слова.

"Овва!",

"Оце так!",

"Оттакої!",

"Неймовірно!",

"Йой!",

"Нівроку!",

"Нічогенько!",

"Ого!",

"Ого-го!",

"Треба ж!",

"Ну й даєш!",

"Ти-ба!",

"Дивина!",

"Це щось!",

"Ото дивина!".

И конечно, сюда можно включить и молодежный сленг – "Вау!", "Круто! / Круть! / Крутецько!", "Супер!".

Да и вообще, в таких ситуациях каждый может использовать что-то свое и даже придумать новое восклицание.

Как заменить "ничего себе": смотрите видео

Эти примеры – доказательство богатства украинского языка, наличия значительного количества синонимов и его эмоциональности.

Говорите интересно и красиво на украинском!