Почему не стоит говорить "ничего себе" и какими словами можно заменить эмоциональное восклицание, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Адама Диденко.
Как заменить русизм "ничего себе"?
Известное восклицание "ничего собі" – это калька с русского "ничего себе", которая буквально в полном виде означает: "ничего я себе не взял".
Но в разговорной речи она приобретает ироническую или эмоциональную окраску, и употребляется совсем не буквально.
Это пример фразеологизма, то есть устойчивого выражения, которое не переводится дословно. В украинском языке он появился под влиянием русского, но уже давно укоренился в бытовой речи.
В современном употреблении "ничего себе" можно использовать в нескольких случаях:
- Удивление: "Ничего себе, какая гроза!"
- Восхищение или шок: "Ничего себе, ты это сделала сама?!"
- Иногда – ирония или сарказм: "Ничего себе подарочек – сломанный телефон".
Это эмоциональная реакция, которая не имеет прямой связи с "ничем" или "собой", а скорее является восклицанием.
Поэтому в каждой из ситуаций можем использовать другие украинские слова.
- "Овва!",
- "Оце так!",
- "Оттакої!",
- "Неймовірно!",
- "Йой!",
- "Нівроку!",
- "Нічогенько!",
- "Ого!",
- "Ого-го!",
- "Треба ж!",
- "Ну й даєш!",
- "Ти-ба!",
- "Дивина!",
- "Це щось!",
- "Ото дивина!".
И конечно, сюда можно включить и молодежный сленг – "Вау!", "Круто! / Круть! / Крутецько!", "Супер!".
Да и вообще, в таких ситуациях каждый может использовать что-то свое и даже придумать новое восклицание.
Как заменить "ничего себе": смотрите видео
Эти примеры – доказательство богатства украинского языка, наличия значительного количества синонимов и его эмоциональности.
Говорите интересно и красиво на украинском!