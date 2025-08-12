Чому не варто казати "нічого собі" та якими словами можна замінити емоційний вигук, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Адама Діденка.
Як замінити русизм "нічого собі"?
Відомий вигук "нічого собі" – це калька з російського "ничего себе", яка буквально у повному вигляді означає: "нічого я собі не взяв".
Але в розмовній мові вона набуває іронічного або емоційного забарвлення, і вживається зовсім не буквально.
Це приклад фразеологізму, тобто сталого виразу, який не перекладається дослівно. В українській мові він з’явився під впливом російської, але вже давно вкорінився в побутовому мовленні.
У сучасному вживанні "нічого собі" можна використати у кількох випадках:
- Здивування: "Нічого собі, яка гроза!"
- Захоплення або шок: "Нічого собі, ти це зробила сама?!"
- Іноді – іронія або сарказм: "Нічого собі подаруночок – зламаний телефон".
Це емоційна реакція, яка не має прямого зв’язку з "нічим" чи "собою", а радше є вигуком.
А тому у кожній із ситуацій можемо використати інші українські слова.
- "Овва!",
- "Оце так!",
- "Оттакої!",
- "Неймовірно!",
- "Йой!",
- "Нівроку!",
- "Нічогенько!",
- "Ого!",
- "Ого-го!",
- "Треба ж!",
- "Ну й даєш!",
- "Ти-ба!",
- "Дивина!",
- "Це щось!",
- "Ото дивина!".
І звісно, сюди можна долучити і молодіжний сленг – "Вау!", "Круто! / Круть! / Крутецько!", "Супер!".
Та й узагалі, у таких ситуаціях кожен може використати щось своє та навіть вигадати новий вигук.
Як замінити "нічого собі": дивіться відео
Ці приклади – доказ багатства української мови, наявності значної кількості синонімів та її емоційності.
Говоріть цікаво і красиво українською!