Чому не варто казати "нічого собі" та якими словами можна замінити емоційний вигук, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог Адама Діденка.

Як замінити русизм "нічого собі"?

Відомий вигук "нічого собі" – це калька з російського "ничего себе", яка буквально у повному вигляді означає: "нічого я собі не взяв".

Але в розмовній мові вона набуває іронічного або емоційного забарвлення, і вживається зовсім не буквально.

Це приклад фразеологізму, тобто сталого виразу, який не перекладається дослівно. В українській мові він з’явився під впливом російської, але вже давно вкорінився в побутовому мовленні.

У сучасному вживанні "нічого собі" можна використати у кількох випадках:

Здивування : "Нічого собі, яка гроза!"

: "Нічого собі, яка гроза!" Захоплення або шок : "Нічого собі, ти це зробила сама?!"

: "Нічого собі, ти це зробила сама?!" Іноді – іронія або сарказм: "Нічого собі подаруночок – зламаний телефон".

Це емоційна реакція, яка не має прямого зв’язку з "нічим" чи "собою", а радше є вигуком.

А тому у кожній із ситуацій можемо використати інші українські слова.

"Овва!",

"Оце так!",

"Оттакої!",

"Неймовірно!",

"Йой!",

"Нівроку!",

"Нічогенько!",

"Ого!",

"Ого-го!",

"Треба ж!",

"Ну й даєш!",

"Ти-ба!",

"Дивина!",

"Це щось!",

"Ото дивина!".

І звісно, сюди можна долучити і молодіжний сленг – "Вау!", "Круто! / Круть! / Крутецько!", "Супер!".

Та й узагалі, у таких ситуаціях кожен може використати щось своє та навіть вигадати новий вигук.

Як замінити "нічого собі": дивіться відео

Ці приклади – доказ багатства української мови, наявності значної кількості синонімів та її емоційності.

Говоріть цікаво і красиво українською!