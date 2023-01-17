Традиционно вечером 18 января во многих регионах Украины маленькие украинские ходят щедровать. Лучшие тексты щедривок для малышей читайте на 24 Канале.

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Лучшие тексты щедривок для детей

Щедривки для малышей 3 – 4 лет

Щедрик

Щедрик, щедрик, щедривочка,
Прилетела ласточочка,
Стала себе щебетать,
Хозяина вызвать:
- Выйди, выйди, хозяин,
Посмотри на овчарню,
Там овечки покатились,
А овечки родились.
У тебя товар весь хороший,
Будешь иметь мерку денег.
Хоть не деньги, то половина,
У тебя женщина чернобровая.
Щедрик, щедрик, щедривочка,
Прилетела ласточка.

***

Щедрик, щедрик, щедривочка

Щедрик, щедрик, щедривочка
Засияла в небе звездочка,
Пришли к вам в дом
Всем здоровье пожелать,
Пусть прекрасным будет год,
Шла только радость на порог,
Дружественной была семья
И вся наша Украина!

***

Добрый вечер вашему дому!

Добрый вечер вашему дому!
Мы пришли отведать!
Счастье желаем семье,
Миру няньки Украине,
Всем достатку и везению
В семье понимание!

***

Щедривки для детей 5 – 8 лет

Щедривочка щедровала,

Под окошко подбегала.

– Или ты, тетя, наварила,

Или ты, тетя, напекла?

Неси мне в окно,

И вареник, и пирог

Неси скорее на порог!

Как горячо – давай нам.

Как холодное – пусть вам.

А у нашей мамочки

Ручки беленькие,

Вокруг стола ходит,

Варенички делает.

***

Щедрый вечер, добрый вечер

Щедрый вечер, добрый вечер – искренний, добрый праздник!

Чтобы было у вас в семье детишек много!

Чтобы были все здоровы, наполнены румянкой!

Чтобы стелилась ваша судьба, как вышиванка!

Чтобы в семье дружеский ваш смех катился искренне!

Щедрый вечер, добрый вечер, всем добра и мира!

***

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Щедривки для детей 9 – 10 лет

Щедрый вечер, добрый вечер

Ой седая, та кукушка,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
Все сады да и облетала,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
А в одном да и не бывала.
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
А в том саду три терема.
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
А в первом – ясень месяц,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
А во втором – красное солнце,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
А в третьем – мелкие звезды.
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
Ясень месяц – господин хозяин,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
Красное солнце – жена его,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
Мелкие звезды – это их детки.
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!

***

Щедривочка щедровала,
К окошку приходилось.
Что ты тетя напекла,
Неси нам к окну,
Или вареник, или пирог
Неси нам за порог.
Щедрик, ведрик, дайте вареник,
С грушами пироги,
Здоровеньки булы.
Щедровочка, щедровочка
Добрая с медом водочка
А без меда не такая
Дайте нам пятака
А пятак не такой, дайте руб золотой.
Мы щедривки спели,
За щедривки ленты дали.
Ленты в косы заплетем и в танец пойдем.
Ленты в косы заплетем и в танец пойдем.
Щедрик, ведрик, дайте вареник
С грушами пироги
Здоровеньки булы.

***

Щедривки для детей 11 – 12 лет

В нашей Украине

Праздник хороший есть!
Это Щедровка с сыном
Щедриком идет!
Вихола танцует
С Щедриком наверху,
И Щедровку слышно
В каждом дворе!
Весь народ радуется,
Песни пения.
В тех песнях раздаются
Волшебные слова.
К добру, достаток,
Счастье и любовь
Шло благословение
Чудо-колокол церквей!
Властвовал всегда чтобы
В Украине мир,
Землю нашу родную
Бог благословил!

***

Старый Год проходит

Старый Год проходит,
Новый наступает,
Новый наступает!

Господин Хозяин,
Великий Владыка,
Большой Повелитель!

Дайте нам с полки
С медом пшеницы,
С медом пшеницы!

А еще что-то такое –
До того вкусного,
До того вкусного!

Не дайте нам стоять,
Впускайте в дом,
Впускайте в дом!

Новый Год приходит,
Счастье в дом приносит,
Счастье в дом приносит!