Традиционно вечером 18 января во многих регионах Украины маленькие украинские ходят щедровать. Лучшие тексты щедривок для малышей читайте на 24 Канале.

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Лучшие тексты щедривок для детей

Щедривки для малышей 3 – 4 лет

Щедрик

Щедрик, щедрик, щедривочка,

Прилетела ласточочка,

Стала себе щебетать,

Хозяина вызвать:

- Выйди, выйди, хозяин,

Посмотри на овчарню,

Там овечки покатились,

А овечки родились.

У тебя товар весь хороший,

Будешь иметь мерку денег.

Хоть не деньги, то половина,

У тебя женщина чернобровая.

Щедрик, щедрик, щедривочка,

Прилетела ласточка.

***

Щедрик, щедрик, щедривочка

Щедрик, щедрик, щедривочка

Засияла в небе звездочка,

Пришли к вам в дом

Всем здоровье пожелать,

Пусть прекрасным будет год,

Шла только радость на порог,

Дружественной была семья

И вся наша Украина!

***

Добрый вечер вашему дому!

Добрый вечер вашему дому!

Мы пришли отведать!

Счастье желаем семье,

Миру няньки Украине,

Всем достатку и везению

В семье понимание!

***

Щедривки для детей 5 – 8 лет

Щедривочка щедровала,

Под окошко подбегала.

– Или ты, тетя, наварила,

Или ты, тетя, напекла?

Неси мне в окно,

И вареник, и пирог

Неси скорее на порог!

Как горячо – давай нам.

Как холодное – пусть вам.

А у нашей мамочки

Ручки беленькие,

Вокруг стола ходит,

Варенички делает.

***

Щедрый вечер, добрый вечер

Щедрый вечер, добрый вечер – искренний, добрый праздник!

Чтобы было у вас в семье детишек много!

Чтобы были все здоровы, наполнены румянкой!

Чтобы стелилась ваша судьба, как вышиванка!

Чтобы в семье дружеский ваш смех катился искренне!

Щедрый вечер, добрый вечер, всем добра и мира!

***

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Щедривки для детей 9 – 10 лет

Щедрый вечер, добрый вечер

Ой седая, та кукушка,

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

Все сады да и облетала,

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

А в одном да и не бывала.

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

А в том саду три терема.

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

А в первом – ясень месяц,

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

А во втором – красное солнце,

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

А в третьем – мелкие звезды.

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

Ясень месяц – господин хозяин,

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

Красное солнце – жена его,

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

Мелкие звезды – это их детки.

Щедрый вечер, добрый вечер,

Хорошим людям на здоровье!

***

Щедривочка щедровала,

К окошку приходилось.

Что ты тетя напекла,

Неси нам к окну,

Или вареник, или пирог

Неси нам за порог.

Щедрик, ведрик, дайте вареник,

С грушами пироги,

Здоровеньки булы.

Щедровочка, щедровочка

Добрая с медом водочка

А без меда не такая

Дайте нам пятака

А пятак не такой, дайте руб золотой.

Мы щедривки спели,

За щедривки ленты дали.

Ленты в косы заплетем и в танец пойдем.

Ленты в косы заплетем и в танец пойдем.

Щедрик, ведрик, дайте вареник

С грушами пироги

Здоровеньки булы.

***

Щедривки для детей 11 – 12 лет