Традиционно вечером 18 января во многих регионах Украины маленькие украинские ходят щедровать. Лучшие тексты щедривок для малышей читайте на 24 Канале.
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Лучшие тексты щедривок для детей
Щедривки для малышей 3 – 4 лет
Щедрик
Щедрик, щедрик, щедривочка,
Прилетела ласточочка,
Стала себе щебетать,
Хозяина вызвать:
- Выйди, выйди, хозяин,
Посмотри на овчарню,
Там овечки покатились,
А овечки родились.
У тебя товар весь хороший,
Будешь иметь мерку денег.
Хоть не деньги, то половина,
У тебя женщина чернобровая.
Щедрик, щедрик, щедривочка,
Прилетела ласточка.
***
Щедрик, щедрик, щедривочка
Щедрик, щедрик, щедривочка
Засияла в небе звездочка,
Пришли к вам в дом
Всем здоровье пожелать,
Пусть прекрасным будет год,
Шла только радость на порог,
Дружественной была семья
И вся наша Украина!
***
Добрый вечер вашему дому!
Добрый вечер вашему дому!
Мы пришли отведать!
Счастье желаем семье,
Миру няньки Украине,
Всем достатку и везению
В семье понимание!
***
Щедривки для детей 5 – 8 лет
Щедривочка щедровала,
Под окошко подбегала.
– Или ты, тетя, наварила,
Или ты, тетя, напекла?
Неси мне в окно,
И вареник, и пирог
Неси скорее на порог!
Как горячо – давай нам.
Как холодное – пусть вам.
А у нашей мамочки
Ручки беленькие,
Вокруг стола ходит,
Варенички делает.
***
Щедрый вечер, добрый вечер
Щедрый вечер, добрый вечер – искренний, добрый праздник!
Чтобы было у вас в семье детишек много!
Чтобы были все здоровы, наполнены румянкой!
Чтобы стелилась ваша судьба, как вышиванка!
Чтобы в семье дружеский ваш смех катился искренне!
Щедрый вечер, добрый вечер, всем добра и мира!
***
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Щедривки для детей 9 – 10 лет
Щедрый вечер, добрый вечер
Ой седая, та кукушка,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
Все сады да и облетала,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
А в одном да и не бывала.
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
А в том саду три терема.
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
А в первом – ясень месяц,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
А во втором – красное солнце,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
А в третьем – мелкие звезды.
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
Ясень месяц – господин хозяин,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
Красное солнце – жена его,
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
Мелкие звезды – это их детки.
Щедрый вечер, добрый вечер,
Хорошим людям на здоровье!
***
Щедривочка щедровала,
К окошку приходилось.
Что ты тетя напекла,
Неси нам к окну,
Или вареник, или пирог
Неси нам за порог.
Щедрик, ведрик, дайте вареник,
С грушами пироги,
Здоровеньки булы.
Щедровочка, щедровочка
Добрая с медом водочка
А без меда не такая
Дайте нам пятака
А пятак не такой, дайте руб золотой.
Мы щедривки спели,
За щедривки ленты дали.
Ленты в косы заплетем и в танец пойдем.
Ленты в косы заплетем и в танец пойдем.
Щедрик, ведрик, дайте вареник
С грушами пироги
Здоровеньки булы.
***
Щедривки для детей 11 – 12 лет
В нашей Украине
Праздник хороший есть!
Это Щедровка с сыном
Щедриком идет!
Вихола танцует
С Щедриком наверху,
И Щедровку слышно
В каждом дворе!
Весь народ радуется,
Песни пения.
В тех песнях раздаются
Волшебные слова.
К добру, достаток,
Счастье и любовь
Шло благословение
Чудо-колокол церквей!
Властвовал всегда чтобы
В Украине мир,
Землю нашу родную
Бог благословил!
***
Старый Год проходит
Старый Год проходит,
Новый наступает,
Новый наступает!
Господин Хозяин,
Великий Владыка,
Большой Повелитель!
Дайте нам с полки
С медом пшеницы,
С медом пшеницы!
А еще что-то такое –
До того вкусного,
До того вкусного!
Не дайте нам стоять,
Впускайте в дом,
Впускайте в дом!
Новый Год приходит,
Счастье в дом приносит,
Счастье в дом приносит!