В настоящее время вы можете лучше узнать украинские национальные традиции и обряды. А также изучить интересные украинские слова. И 24 Канал вам в этом поможет.
Важно "Мы к праздникам не готовимся": как на украинском рассказать о рождественских традициях
Какие колоритные слова о рождественских праздниках вы могли не знать
В то время, когда второй и третий праздники – Старый Новый год и Крещение – уже на пороге, расскажем вам о колоритных украинских словах, которые можно услышать в период рождественских праздников – с 7 января до 14 февраля – и что они означают.
Сначала напомним вам, без каких коротких блюд не подходит садиться за праздничный стол на праздники.
- кутья – обрядовая каша из ячменных или пшеничных зерен, употребляемая со сладкой подливой в канун Рождества или Крещения. К слову, вечером перед Крещением готовят и подают голодную кутью – без сладостей;
- стрельбы – ритуальный хлеб, который пекут на Рождество или Крещение;
- компота – традиционный рождественский компот из сухофруктов.
- ушки – изделия из теста, как равиоли или пельмени, но с постной грибной начинкой.
- прецли – плетеные булочки;
- площадки – на Галичине называют кондитерское изделие, сочетающее в себе лепешки, кремы и начинки. Площадки похожи на торты, но более просты в исполнении.
Галицкие площадки / loveukraine.com.ua
Также Святой и Щедрый вечер ни в одной украинской семье не должны обходиться без дедушек и вертепов со звездами и поздравлениями.
- дедух – один из основных символов Рождества – сноп из ржи или пшеницы, который кладут в доме под иконами;
- вертеп – странствующий театр, который из дома в дом прославляет новорожденного Иисуса Христа в Вифлееме;
- звезда – традиционный атрибут колядования.
- поздравление – поздравления на рождественские праздники – стихотворные поздравления, которые являются частью рождественского вертепа.
А после Рождества в Украине наступало время веселья, импровизированных представлений и масок. Так, 13 января украинцы отмечают праздник Маланки.
- Маланка или переберия;
На Старый Новый год на Буковине можно увидеть целые процессии персонажей в устрашающих костюмах. Они идут по улице, развлекают прохожих и делают всевозможные проделки. Весь этот карнавал называется "переберия" или Маланка – новогодний обряд с традиционным переодеванием у животных и фольклорных персонажей.
К теме "Рекомендуем локальное меню": какие праздничные заимствования легко заменить украинскими словами
Поэтому тех, кто боится разных демонов, вампиров и оборотней, хотим успокоить: это вы еще наших вертепов и буковинской Маланки не видели).
Маланка в Вашковцах в Буковине / patriot.zt.ua
Это далеко не все колоритные слова, без которых украинцы не представляют период рождественских праздников. Чтобы лучше запомнить все эти "пышки, ушки, кутью, прецли и другие", можете учить их и вместе с Тарасом Чубаем и песней "Николай бородатый".