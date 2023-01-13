У цей час ви маєте можливість краще пізнати українські національні традиції та обряди. А також вивчити цікаві колоритні українські слова. І 24 Канал вам у цьому допоможе.

Важливо "Ми до празніків не готовимося": як українською розповісти про різдвяні традиції

Які колоритні слова про різдвяні свята ви могли не знати

У час, коли другий та третій празники – Старий Новий рік та Водохреще – вже на порозі, розкажемо вам про колоритні українські слова, які можна почути у період різдвяних свят – від 7 січня до 14 лютого, – та що вони означають.

Спочатку нагадаємо вам, без яких коротних страв не пасує сідати за святковий стіл на свята.

кутя – обрядова каша з ячмінних або пшеничних зерен, уживана з солодкою підливою напередодні Різдва чи Водохреща. До слова, увечері перед Водохрещем готують та подають голодну кутю – без солодощів;

– обрядова каша з ячмінних або пшеничних зерен, уживана з солодкою підливою напередодні Різдва чи Водохреща. До слова, увечері перед Водохрещем готують та подають голодну кутю – без солодощів; струцлі – ритуальний хліб, який печуть на Різдво чи Водохреща;

– ритуальний хліб, який печуть на Різдво чи Водохреща; узвар – традиційний різдвяний компот із сухофруктів.

– традиційний різдвяний компот із сухофруктів. вушка – вироби з тіста, як равіолі чи пельмені, але з пісною грибною начинкою.

– вироби з тіста, як равіолі чи пельмені, але з пісною грибною начинкою. прецлі – плетені булочки;

плетені булочки; пляцки – на Галичині називають кондитерський виріб, що поєднує в собі коржі, креми та начинки. Пляцки схожі на торти, але простіші у виконанні.



Галицькі пляцки / loveukraine.com.ua

Також Святий і Щедрий вечір у жодній українській родині не мають обходитися без дідухів і вертепів зі звіздами та віншувань.

дідух – один з основних символів Різдва – сніп із жита чи пшениці, який кладуть у домі під іконами;

– один з основних символів Різдва – сніп із жита чи пшениці, який кладуть у домі під іконами; вертеп – мандрівний театр, який з хати до хати прославляє новонародженого Ісуса Христа у Вифлеємі;

– мандрівний театр, який з хати до хати прославляє новонародженого Ісуса Христа у Вифлеємі; звізда – традиційний атрибут колядування.

Що важливо! Не плутайте українську "звізду" з російською "звєздой"!

віншування – поздоровлення на різдвяні свята – віршовані привітання, які є частиною різдвяного вертепу.

А після Різдва в Україні наставав час веселощів, імпровізованих вистав і масок. Так, 13 січня українці відзначають свято Маланки.

Маланка або переберія;

На Старий Новий рік на Буковині можна побачити цілі процесії персонажів у страхітливих костюмах. Вони ідуть вулицею, розважають перехожих та роблять всілякі витівки. Увесь цей карнавал має назву "переберія" або Маланка – новорічний обряд з традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів.

До теми "Рекомендуємо локальне меню": які святкові запозичення легко замінити українськими словами

Тому тих, хто боїться різних демонів, вампірів та вовкулак, хочемо заспокоїти: це ви ще наших вертепів та буковинської Маланки не бачили).



Маланка у Вашківцях на Буковині / patriot.zt.ua

Це далеко не всі колоритні слова, без яких українці не уявляють період різдвяних свят. Відтак, аби краще запам'ятати усі ці "пампушки, вушка, кутю, прецлі та інші", можете вчити їх і разом із Тарасом Чубаєм та піснею "Миколай бородатий".