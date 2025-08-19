Про те, звідки взялася форма "вибачаюся" і чому так казати не можна розповіла філологиня Марія Словолюб 24 Каналу. За її словами, це найтиповіша помилка, яка прижилася у мовленні і її можна почути найчастіше.

Чому не варто казати "вибачаюся"?

Ввічливі слова – частинна нашого повсякденного спілкування та мірило вихованості. Серед ввічливих слів маємо слова вітання та прощання, для яких в українській мові є визначені сталі форми, і їх чимало. Але і вони мають свої правильні форми вживання та написання. Раніше Марія Словолюб пояснила, чому "на добраніч" треба писати лише окремо.

Але, крім того, існують ще і слова вибачення. І серед них закралася неправильна форма – "вибачаюся".

Про те, чи можна сказати "я вибачаюся", та звідки взялася ця форма, коментар 24 Каналу дала мовознавиця Марія Словолюб. Це найтиповіша помилка, яка прижилася у мовленні і її можна почути найчастіше.

"Вибачаюся" – це помилка, яку можна часто почути від співрозмовника. Вона суперечить значенню самого дієслова "вибачати" й утворена за невдалою аналогією з іншими зворотними дієсловами,

– пояснила пані Словолюб.

Однак це слово – мовний покруч, який сам собі суперечить та порушує логіку будови слова. Закінчення слова "ся" має спрямування на самого себе – "я умиваюся", "я одягаюся". А у випадку з вибаченням – "я вибачаюся" означає – я вибачаю себе, що є неправильним стосовно цієї дії, бо вибачення ми просимо у когось.

Вибачати – це дія, яку хтось робить щодо іншого: я вибачаю тебе. Постфікс "ся" вказує на зворотність. Тобто "Вибачаюся" означає, що я сам себе вибачаю, що є зовсім іншим,

– зазначила мовознавиця.

Тому, якщо ви просите в когось вибачення, краще скористайтеся такими відповідниками:

перепрошую,

вибачте,

пробачте,

даруйте.

Врахуйте це пояснення і ваше мовлення буде правильним і грамотним, а це так важливо для враження про себе та щирості вашого вибачення. Говоріть українською!