Про походження та значення слова "толстовка", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення блогерки @ilon.cass.

Що таке "толстовка"?

З настанням холодів, одним з найпопулярніших предметів одягу стає "толстовка". Цей предмет верхнього одягу, один з найпопулярніших серед молоді.

Ця кофтина має довгі рукави і капюшон та виготовляється з товстої, м’якої та пухнастої тканини, яка часто має флісове покриття усередині. Цей крій та тканина робить її комфортним одягом для холодної пори року.

Комусь може здатися, що слово походить від слова "товстий", тобто товста тканина, з якої виготовляють одежину.

Однак не все так однозначно. В українській мові слово "товстий" пишеться без літери "л", на відміну від російського – "толстий". Тому похідне слово мало б звучати як – "товстовка" чи "товстівка", але не на російський штиб – "толстовка". Звісно, можна сказати, що це просто запозичення, як до багатьох інших позначень одягу, брюк, наприклад.

Звідки походить назва "толстовка"?

Однак наведемо кілька аргументів стосовно того, що слово росіянізм та ще й з не простою історією.

Ресурси "Вікіпедія" та "Словник.UA" стверджують, що слово "толстовка" прийшло з російської мови і спочатку мало зовсім інше значення. У XIX столітті так називали просту, зручну вільну сорочку, яку носили навипуск поверх штанів, підперезавшись поясом.

Популяризатором цієї сорочки став письменник Лев Толстой, який носив її часто. А згодом і послідовники письменника, які ніби-то прагнули до скромності, простоти та духовного життя, тому обирали одяг без прикрас, з натуральних тканин, часто сірого або білого кольору.

Лев Толстой у сорочці "толстовці" / Вікіпедія

Саме з Росії, цей одяг поширився в Україні та став елементом чоловічого міщанського строю.

Крім того, цю сорочку взяли як основу форми для служб правопорядку в радянський час та навіть армії, згадайте світлини та фільми того часу – штани галіфе та сорочка на випуск.

Форма радянського піхотинця часів ДСВ / nevsedoma.com.ua

На підтвердження цього, авторка блогу наводить уривок з книги Євгена Маланюка "Про Росію та малоросійство" взяту з часопису "Школьная жизнь" про реакцію вчительки Наталії Гульденберг, яка привела дітей на екскурсію до Третьяковської галереї та підвела до портрета Льва Толстого, то один зі школярів запитав "тіточко, а що це за старий хрін в толстовці". Тобто у радянський час від Льва Толстого залишився тільки термін – "толстовка", довга сорочка до колін, як стандартизована форма радянського службовця.

Тобто, існує два припущення, що назву "толстовка" сорочка отримала:

чи від прізвища Льва Толстого,

чи від того, що візуально робила людину товстішою.

Однак, ні до української культури, ні до традицій ніякого відношення вона не має – це символ окупації. Та навіть фонетично це слово для нас чуже.

Припускають, що схожий, але довший, елемент чоловічого одягу носили ще у Давній Русі та народи Скандинавії, але як достеменно він називався нам не відомо.

Згодом термін почали використовувати по-іншому – для позначення зручного, м’якого одягу з довгими рукавами, зазвичай з трикотажу. У сучасному розумінні "толстовка" – це кофта у спортивному стилі, яку носять і чоловіки, і жінки.

Втім, знаючи історію цієї назви, чи не варто від неї відмовитися, оскільки і так є багато слів яким можна позначити цей одяг – кофта, худі, бобка, кенгуру, пайта, футер.

Хоча усі ці назви запозичені, а українці придумали свою назву для позначення такого одягу – каптурка. Усе логічно – светр з каптуром/капюшоном – каптурка.

Яка різниця між толстовкою, худі і кенгурушкою?

Знавці моди стверджують, що головна відмінність у тканині, з якої вони виготовлені, та їхньому призначенні і деталях. Толстовка призначена для збереження тепла і комфортного носіння у прохолодну погоду. А худі, легша, для занять спортом та активного відпочинку. А головною деталлю кенгурушки є велика кишеня на животі.

Звичайно, уже мало хто задумується про походження назви, але знаючи її чи варто нею послуговуватися, коли є й інші варіанти? А маркетинговий хід можна просувати, варто лише задатися ціллю. Говоріть українською!