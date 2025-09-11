Як правильно визначати рід незмінюваних іменників, розповідає 24 Канал, посилаючись на блог філологині @repetytorka.anna.

Що таке незмінювані іменники?

В українській мові є такі слова, які не змінюють свою форму під час відмінювання та не мають закінчень. Їх називають – незмінювані іменники.

До них належать:

іншомовні слова з кінцевим голосним – метро, таксі, кіно, журі, табу, худі, кімоно;

, наприклад, географічні – Токіо, Чилі, Баку, Міссурі; жіночі прізвища на приголосний або -о – Коваль, Шевченко, Кух.

Такі слова не змінюються, попри те, що слово-сусід цього потребує, до прикладу слова "поні" та "м'яч": гратися з поні і гратися з м'ячем.

Хоч ці слова і не змінюються, але вони мають рід. І це може викликати певні складнощі, як його визначити, бо саме таке завдання є на НМТ.

Для незмінюваних іменників – категорія роду зберігається і визначається за контекстом або за загальною назвою. Але головне правило, яким варто керуватися – це істота чи не істота. Чоловічий рід: Якщо незмінюваний іменник це назви тварин – кенгуру, шимпанзе, поні, какаду та назви неістот, що позначають чоловічий рід чи професію – торнадо, маестро. Врахуйте! Маємо і винятки з цього правила: цеце – муха, жіночий рід та івасі – риба, жіночий рід. Жіночий рід: Зрозумілі етикетні означення жінок – пані, леді, мадам, фрау. Середній рід: Назви неістот, що закінчуються на голосний звук – кіно, метро, шосе, кашне, кашпо, манго. Як визначити рід незмінюваних слів: дивіться відео А от рід географічних назв визначаємо за означенням – що це?: Огайо – штат, чоловічий рід, Токіо – місто, середні рід, Міссурі – річка, жіночий рід.

Зауважте! Іменники пальто, ситро відмінюються: ключі в пальті, закутатися в тепле пальто.

На це правило слід звертати увагу, коли виконуєте завдання – яке закінчення буде мати супутнє слово:

мадам – вродлива,

манго – соковите,

кенгуру – сильний,

Токіо – велике.

Спробуйте визначити самостійно, як ви засвоїли це правило:

Тривал.. турне, дорог.. манто, солодк.. драже, красив.. кашне, вродлив.. фрау, сонячн.. Баку, смачн.. івасі, кумедн.. какаду, затишн.. кафе.

Мова – це завжди цікаво, а іноді й – несподівано! Як-от чому не варто вживати повторюваності у своєму мовленні. Говоріть українською!