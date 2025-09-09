Про типові тавтології розповідає 24 Канал, посилаючись на блог вчительки української мови Світлани Чернишової.
Які найпоширеніші повторення можна зустріти?
Серед типових лексичних помилок, які можемо зустріти як у побутовому чи діловому мовленні, так і в рекламних оголошеннях є повторення слів. Часто ми цього навіть не помічаємо та дублюємо слова, думаючи що так зрозуміліше чи виразніше.
Таке явище називають тавтологія, слово грецького походження. І з дитинства чи не найпоширеніша вказівка на нашу повторюваність вислів – "масло масляне". Кому казали таке?
Що таке тавтологія?
Тавтологія – це використання повторювання або надлишковості у мові, коли одна частина висловлювання повністю або частково дублює зміст іншої.
Однак, тавтологія не завжди погано, вона використовується як прийом у літературі та театральному мистецтві. Але в діловому стилі, наукових поясненнях вважається помилкою. А у побутовому мовленні деколи звучить кумедно. Хоча до цих помилок ми так звикли, бо часто бачимо і чуємо їх, що уже не помічаємо.
Повторюваності складаються як з українських слів, так і поєднанням іншомовного слова та українського відповідника:
- зробити роботу,
- широко поширений,
- йти пішки,
- поспішати швидко,
- повертатися назад,
- бачити очима,
- нижня білизна,
- жити життя,
- зійти вниз,
- співати пісню
- прийдешнє майбутнє,
- думу думати,
- сам особисто,
- плакати сльозами,
- головна суть,
- попередити заздалегідь,
- місце розташування.
А ось і приклади поєднання запозичень і українських значень – їх називають плеоназмами:
- перша прем'єра,
- народний фольклор,
- вишукані делікатеси,
- вільна вакансія,
- пам'ятний сувенір,
- попередній аванс,
- внутрішній інтер'єр,
- прейскурант цін,
- новітні інновації.
Що таке плеоназм?
Плеоназм – це використання в парі двох слів, що мають спільне лексичне значення. Зазвичай такі слова окремо є нормативними, тому їхнє з’єднання утворює лексичну помилку.
Цей список можна продовжувати ще досить довго. І утворюються нові, оскільки іншомовних слів в українській мові стає все більше.
Якщо ви помітили за собою такі лексичні помилки, то виправити їх можна шляхом начитаності, контролю за своїм мовленням, занять з репетиторами мови чи дикторської майстерності. Так само як і вилучити з мови росіянізми, навіть якщо здається, що вони незамінні.
Як урізноманітнити своє мовлення?
Свою мову можна покращити не лише відмовою від помилок, кальок, росіянізмів, але й використанням різноманітних влучних висловів – фразеологізмів.
- Фразеологізми – це сталі мовні звороти, які надають мовленню виразності та національного колориту, і мають історичне походження.
- Вони збагачують лексику, створюють образність, посилюють емоційність, і передають національний колорит, відображаючи ментальність та світогляд українців.
- Вислови мають різноманітне походження – народна творчість та спостереження, цитати з кіно та книг, біблійні цитати, мудрість з античної міфології та інше.
Говоріть красиво українською!