Чи є насправді в українській мові слово "родителі" чи це росіянізм, розповідає 24 Канал, опираючись на пояснення мовознавиці Аліни Острозької.

Слово "родітєлі", чи маємо його в українській мові?

З популяризацією українською мови у соціальних мережах – розповідями про діалектизми, кальки, запозичення, росіянізми, давність та багатство, численні заборони та нав'язування, залишаються і її противники. Чи принаймні ті, хто доводить, що в російській мові є, а в українській немає того чи іншого слова, чи відповідників до нього.

Проте, все навпаки – в українській мові майже на 100 000 слів більше. І майже до кожного є синоніми, і часто не один, як, наприклад, до слова "бити" їх майже сотня.

Ще один факт – спільне праслов'янське походження. Слово трапляється в обох мовах, але набуло різного звучання чи стало в одній з мов менш уживаним.

Серед таких суперечливих слів – "родителі", це росіянізм чи є воно і в українській мові.

На допомогу з поясненнями приходять словники – Етимологічний словник української мови та Словник української мови Бориса Грінченка. В обох присутнє це слово – "родителі", і позначене як "те саме, що батьки". Так зараз воно менш уживане, але в українській літературі першої половини ХХ століття його можна зустріти досить часто.

Коли я був у шостім класі, вмерла моя мати і вітчим оженився другий раз, так, що ми дістали вітчима і мачуху замість родителів (Іван Франко).

Шануй учителя паче родителя.

Та хай тільки заявиться – я шкуру з нього (сина) спущу! Ломакою вам його прижену! Щоб напоумили! Щоб родителя свого шанував! (Олесь Гончар).

Хто такі "родителі"?

Слово позначає найближчих родичів, які є основою сім'ї, а також усіх предків людини (батьків, дідів, прабатьків та інших предків). У ширшому сенсі – це термін, що позначає всіх, хто надав генетичний матеріал. Найчастіше вживається для позначення матері й батька.

Саме слово праслов'янського походження – "род" чи "рід" і часточка "род" присутня в багатьох відомих українських словах:

родина,

уродини,

народження,

породілля,

породичатися,

родич / родичка,

родитися

родимка.

Тож перш ніж стверджувати, що це росіянізм – спершу слід розібратися. Хоч слова і дуже схожі, але мають різне звучання – в українській мові це: родИтелі / родИтель / родИтелька.

Вивчайте мову і говоріть українською!