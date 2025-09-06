Чи є насправді в українській мові слово "родителі" чи це росіянізм, розповідає 24 Канал, опираючись на пояснення мовознавиці Аліни Острозької.
Слово "родітєлі", чи маємо його в українській мові?
З популяризацією українською мови у соціальних мережах – розповідями про діалектизми, кальки, запозичення, росіянізми, давність та багатство, численні заборони та нав'язування, залишаються і її противники. Чи принаймні ті, хто доводить, що в російській мові є, а в українській немає того чи іншого слова, чи відповідників до нього.
Проте, все навпаки – в українській мові майже на 100 000 слів більше. І майже до кожного є синоніми, і часто не один, як, наприклад, до слова "бити" їх майже сотня.
Ще один факт – спільне праслов'янське походження. Слово трапляється в обох мовах, але набуло різного звучання чи стало в одній з мов менш уживаним.
Серед таких суперечливих слів – "родителі", це росіянізм чи є воно і в українській мові.
На допомогу з поясненнями приходять словники – Етимологічний словник української мови та Словник української мови Бориса Грінченка. В обох присутнє це слово – "родителі", і позначене як "те саме, що батьки". Так зараз воно менш уживане, але в українській літературі першої половини ХХ століття його можна зустріти досить часто.
- Коли я був у шостім класі, вмерла моя мати і вітчим оженився другий раз, так, що ми дістали вітчима і мачуху замість родителів (Іван Франко).
- Шануй учителя паче родителя.
- Та хай тільки заявиться – я шкуру з нього (сина) спущу! Ломакою вам його прижену! Щоб напоумили! Щоб родителя свого шанував! (Олесь Гончар).
Хто такі "родителі"?
Слово позначає найближчих родичів, які є основою сім'ї, а також усіх предків людини (батьків, дідів, прабатьків та інших предків). У ширшому сенсі – це термін, що позначає всіх, хто надав генетичний матеріал. Найчастіше вживається для позначення матері й батька.
Саме слово праслов'янського походження – "род" чи "рід" і часточка "род" присутня в багатьох відомих українських словах:
- родина,
- уродини,
- народження,
- породілля,
- породичатися,
- родич / родичка,
- родитися
- родимка.
Тож перш ніж стверджувати, що це росіянізм – спершу слід розібратися. Хоч слова і дуже схожі, але мають різне звучання – в українській мові це: родИтелі / родИтель / родИтелька.
