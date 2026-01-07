Що означає та які українські форми набуло ім'я Іван, розповідає 24 Канал, посилаючись на Вікіпедію.

Як українською називати Івана?

Серед найпопулярніших чоловічих імен у багатьох народів – Іван. Воно має біблійне походження, а первісна форма – єврейське Йоханан, що означає "Ягве милостивий" або "Бог виявив милість".

Через грецьку традицію – Іоанн та латинську – Ioannes, Iohannes, воно потрапило до церковнослов’янської мови, а згодом закріпилося в українській як Іван. Основне значення імені – "милість Божа".

Це одне з найпоширеніших чоловічих імен в Україні, яке стало символом народності й простоти. Саме тому воно набуло особливого поширення в християнській традиції, адже багато святих мали це ім’я.

В українській мові це ім'я набуло багато варіантів, особливо у пестливій формі і це не лише Ваня:

Іванко, Іванонько, Іваночко, Іваненько, Іванечко, Іванець, Іванина, Іваник, Іванчик, Іваночок, Іванцьо, Іванько, Іванько, Іваньо, Іванунь, Івануньо, Івась, Івасько, Івасенько, Івасечко, Івасик, Івасьо, Івасюнь, Івасюненько, Івасюнечко, Івасюньо, Івасько, Івашко, Івашенько, Івашечко та Ясьо.

Ваня, Ванько, Ванцьо, Ваньо, Ванюсьо.

По батькові утворюються як Іванович для чоловіків та Іванівна для жінок.

Від імені походить ціла низка українських прізвищ: Іваненко, Іванчук, Івасюк, Іващенко, Іванців, Іванишин та інші.

А от варіанти – Ванюша, Іваха, Ваньок - це варіанти утворені під впливом російської мови, як і Сірьожа, Льоша. Тому не варто його калькувати на російський штиб.

У прислів’ях і приказках ім’я Іван часто використовується як символ звичайної людини: "Без Івана й хата пуста", "Від Івана до пана".

День ангела Івана святкують кілька разів на рік, найпопулярніші дати:

24 червня – Різдво Івана Хрестителя (Івана Купала).

25 травня – пам’ять Івана Богослова (раніше 8 травня).

27 вересня – пам’ять Івана Воїна (раніше 9 жовтня).

29 липня – пам’ять Івана Хрестителя (Усікновення Голови, раніше 11 вересня).

В інших мовах це ім'я звучить як – Ян, Джон, Жан, Йон, Йохан, Ованес, Янош та інші варіанти.