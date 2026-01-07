Что означает и какие украинские формы приобрело имя Иван, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Википедию.

Как на украинском называть Ивана?

Среди самых популярных мужских имен у многих народов – Иван. Оно имеет библейское происхождение, а первоначальная форма – еврейское Йоханан, что означает "Ягве милостивый" или "Бог проявил милость".

Через греческую традицию – Иоанн и латинскую – Ioannes, Iohannes, оно попало в церковнославянский язык, а впоследствии закрепилось в украинском как Иван. Основное значение имени – "милость Божья".

Это одно из самых распространенных мужских имен в Украине, которое стало символом народности и простоты. Именно поэтому оно получило особое распространение в христианской традиции, ведь многие святые имели это имя.

В украинском языке это имя приобрело много вариантов, особенно в ласкательной форме и это не только Ваня:

Іванко, Іванонько, Іваночко, Іваненько, Іванечко, Іванець, Іванина, Іваник, Іванчик, Іваночок, Іванцьо, Іванько, Іванько, Іваньо, Іванунь, Івануньо, Івась, Івасько, Івасенько, Івасечко, Івасик, Івасьо, Івасюнь, Івасюненько, Івасюнечко, Івасюньо, Івасько, Івашко, Івашенько, Івашечко та Ясьо.

Ваня, Ванько, Ванцьо, Ваньо, Ванюсьо.

Отчества образуются как Іванович для мужчин и Іванівна для женщин.

От имени происходит целый ряд украинских фамилий: Іваненко, Іванчук, Івасюк, Іващенко, Іванців, Іванишин и другие.

А вот варианты – Ванюша, Иваха, Ванек – это варианты образованные под влиянием русского языка, как и Сережа, Леша. Поэтому не стоит его калькировать на русский манер.

В пословицах и поговорках имя Иван часто используется как символ обычного человека: "Без Ивана и хата пуста", "От Ивана до пана".

День ангела Ивана празднуют несколько раз в год, самые популярные даты:

24 июня – Рождество Ивана Крестителя (Ивана Купала).

25 мая – память Иоанна Богослова (ранее 8 мая).

27 сентября – память Иоанна Воина (ранее 9 октября).

29 июля – память Иоанна Крестителя (Усекновение Главы, ранее 11 сентября).

В других языках это имя звучит как – Ян, Джон, Жан, Йон, Йохан, Ованес, Янош и другие варианты.