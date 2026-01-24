О значении имен Оксана и Ксения, рассказывает 24 Канал, рассказываем со ссылкой на Википедию.

Ксения и Оксана – это одно имя или разные?

Это имя и сегодня не потеряло своей популярности и среди женщин, девушек и девочек можно встретить Оксан и Ксений. Но одно ли и тоже это имя? Давайте выясним!

Можно встретить объяснения, что это два разных имени с разным происхождением и значением.

Имя Ксения имеет греческое происхождение, происходит от слова xenos, и означает – "чужестранка", "гостья", "путешественница". В Украине имя Ксения носят почти 30 тысяч женщин. К примеру, похожее по звучанию слово, которым греки называли Черное море: "Аксейнос" – означало "негостеприимное", а вот "Юксейнос" – наоборот "гостеприимное".

Можно встретить и другие похожие греческие имена – Поликсения и Авксения, возможно Ксения является коротким вариантом этих имен, как в случае с именем Мила.

А ласково к обладательнице имени можно обращаться – Ксения, Ксена, Сеня, Ксенюся, Ксенечка и другие варианты.

Оксана – славянское имя, возникшее на территории Киевской Руси и ассоциируется с властностью и решительностью. Возможно, слово связано с "оксаты" – "выжимать", "гнать". А потому означает "женщина-владычица", "та, что руководит", символ решительности и силы. А в белорусском языке оно пишется как – Аксана.

В индоиранских племенах, в частности, у скифов и сарматов, значение имени Оксана означает "светлая", возможно от них оно перекочевало к славянам.

В быту иногда считают, что Оксана – это украинский вариант Ксении, но это ошибочное представление. Ксения и Оксана – не одно и то же, хотя их часто путают, особенно в сокращенных формах – Ксю, Ксюня, Окси, Окс.

Интересно, что от этого имени Оксана есть ряд фамилий – Оксаненко, Оксанюк, Оксанченко, Оксанчук, Оксанич. Обычно такие фамилии давали детям женщин, которые становились главой рода или имели авторитет в обществе, об этом подробнее 24 Канал писал ранее.

Оба имени имеют глубокую культурную традицию и остаются популярными в Украине.