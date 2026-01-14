О происхождении и значении имени Нина рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Википедию.

Смотрите также Приймаченко или Примаченко: как правильно звучит фамилия художницы

Что означает имя Нина и откуда оно происходит?

Многие имена, которые были распространены более 50 лет назад, снова приобретают популярность. И сегодня среди девочек можно встретить барышню с именем – Нина.

Чтобы узнать значение этого имени – стоит знать о его происхождении, а версий – несколько.

От шумерской богини Нины.

От мифического основателя Ниневии – Ниноса.

От латинского слова nina – "дочь".

От греческого – "цветок".

От еврейского корня – "прекрасная".

Из языка суахили – "мать".

От языка индейцы кечуа "Nina" означает "тлеющий уголь, ", "уголек" "уголек".

От старославянского слова Ninati, что означает "мечтатель" или "мечта".

И это далеко не все версии, которые вы можете найти или варианты перевода с того или иного языка.

Кроме того, это и короткий вариант имен – Антонина и Янина, Нинель.

В украинской традиции оно связано со святой Ниной, которая принесла христианство в Грузию. Во многих культурах имя ассоциируется с мягкостью и женственностью.

Хоть имя и довольно короткое, к Нине нежно можно обратиться – Ниночка, Нинка, Нинуся, Нинуська, Нуся, Нуня, Нена.

Пик популярности имени приходился на 1950-х годах – каждая 5-я девочка была Нина.

А свой День ангела Нина празднует 14 января! Если среди ваших знакомых есть барышня с этим именем – хорошая возможность ее поздравить написав несколько теплых слов и отправив открытку.

Открытка с Днем Ангела Нины / Pinterest

***

С Днем ангела, Нина! Пусть жизнь будет яркой, как весенний сад, и щедрой на добрые встречи.Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом, даря тебе свет, силу и вдохновение. С праздником!

Открытка с Днем Ангела Нины / Pinterest

Итак, имя Нина – это не только нежное и певучее женское имя, но и символ древних культурных пластов: от шумерских богинь до христианских святых. Оно сочетает образы "дочери", "цветка", "огня" и "прекрасной", что делает его многозначным и глубоким.