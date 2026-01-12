В день рождения известной украинской писательницы, 24 Канал рассмотрит происхождение и написание фамилии Примаченко, ссылаясь на ресурс "Горох".
Откуда происходит фамилия "Приймаченко"?
12 января 1909 года родилась украинская художница, автора произведений причудливых и сказочных зверей, гений наивного искусства, произведениями которой восхищался Пабло Пикассо, – Мария Примаченко. Сегодня ее рисунки стали темой принтов для домашнего текстиля, одежды, посуды и детских игрушек, а еще ее звери оживают благодаря ИИ.
В сети вы можете встретить две версии написания фамилии художницы – Примаченко и Приймаченко. Поэтому выясним, какой вариант правильный и как подписывала свои работы сама художница.
Сразу заметим, что существуют оба варианта фамилии. Сначала обратимся к происхождению украинской фамилии. В его основе – слово – "приймак" или же "примак". На украинских землях "приймаком" называли:
- мужчину, который после женитьбы уходил жить в семью жены;
- ребенка, который живет и воспитывается в чужой семье – названого (приемного) сына.
Это явление было распространено в крестьянском быту, ведь "примак" становился частью новой семьи, помогал в хозяйстве и продолжал ее род. От этого обозначения или социально явления образовалось немало фамилий:
- Приймак,
- Примак,
- Примачук,
- Примаченко,
- Примачив,
- Приймаченко,
- Примачишин.
А вот Примаченко или Приймаченко, буквально означает – "потомок приймака".
Все фамилии связаны с давним социальным явлением. В народе это слово могло иметь как нейтральную, так и пренебрежительную окраску – в зависимости от региона и обстоятельств, но фамилия уже такого содержания не несет.
Молодой лев 1979 год / https://www.wikiart.org
Какая правильная фамилия художницы?
Но вернемся к художнице. Даже на ресурсе Википедия вы можете встретить написание Мария Авксентьевна Приймаченко (Примаченко). Вероятно эта сознательная ошибка сделана умышленно, чтобы быстрее реагировал поиск на любой запрос пользователя.
Логика проста: это пример вариантности фамилий, но официально закрепленным является "Примаченко". Путаница возникает из-за того, что украинский язык знает явление параллельных форм – например, Авраменко и Овраменко, Пилипенко и Филипенко.
Впрочем, художница точно знала свою фамилию и имела документы, а еще – подписывала свои картины как: "Примаченко" или "М. Примаченко", или же сокращенно "М. П."
Художница Мария Примаченко / https://tsikavi-fakty.com.ua
Правильное написание фамилии известной украинской художницы – Примаченко, Мария Авксентьевна Примаченко – так указано в государственных документах, энциклопедиях и на сайте ее фонда. В словарях и энциклопедиях фиксируется именно эта форма, хотя в истории встречается и вариант Приймаченко.
Что вы знаете о Марии Примаченко?
Сегодня День рождения Марии Примаченко – гениальной украинской художницы, чьи фантастические звери и цветы стали символом украинского искусства в мире. Ее творчество сочетает наивность и глубокую философию, а работы экспонировались от Нью-Йорка до Венеции.
Интересные факты о художнице:
Она родилась в 1909 году в селе Болотня Киевской области и всю жизнь оставалась в родном крае.
Ее творчество называют "наивным искусством", но в картинах чувствуется глубокая философия и символика украинской культуры.
Делаю солнечные цветы, потому что люблю людей, делаю на счастье людям, чтобы цветы мои были, как сама жизнь народа,
– говорила художница о своих произведениях.
Закончила только 4 класса из-за болезни (полиомиелит), но именно эта болезнь открыла ей путь к рисованию. Рисовать Мария начала после, которая ограничила ее подвижность, но открыла путь в мир фантазий.
Работа "Звери из Болотни" в 1936 году на Всеукраинской выставке народного искусства она получила диплом I степени и принесла славу "молодой колхозной художницы". После этого события картины художницы побывали в Москве, Париже, Варшаве, Софии, Монреале и Праге.
Известные произведения художницы
Ее работы восхищали Пабло Пикассо, который называл Примаченко "гениальной украинской художницей" и Марк Шагал.
В 1966 году она получила звание народной художницы Украины.
2009 год был объявлен "Годом Марии Примаченко в Украине".
Памятники посвященные художнице есть в Киеве, Краматорске. В Борисполе, Броварах, Краматорске в честь легендарной женщины названы улицы.
В картинах Примаченко часто появляются фантастические звери – символы добра и зла, страхов и надежд, переплетенные с народными орнаментами.
Названия к картинам придумывала сама, часто в стихотворной форме: "Куропатки пляшут и хлеб пашут", "Собачка Ада не боится гада", "Ворон две бабы имел – обеих обнимал", "Веснянки-роговички – веселые птички".
Интересно о Марии Примаченко: смотрите видео
Часть работ Марии Приймаченко, сильно пострадала от российского обстрела 25 февраля 2022 года. В Историко краеведческий музей в Иванкове Киевской области, прилетел один из снарядов оккупантов в конце февраля.
Кто-то вспомнит детскую передачу "Спокойной ночи дети", видеоряд песни создан по сюжетам произведений Марии Примаченко.
И здесь произведения Примаченко: смотрите видео
Примаченко – это не только фамилия, но и символ украинской идентичности: в нем – эхо крестьянского быта, а в картинах художницы с этой фамилией – целая вселенная народной фантазии.