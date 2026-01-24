Про значення імен Оксана та Ксенія, розповідає 24 Канал, розповідаємо з посиланням на Вікіпедію.

Ксенія і Оксана – це одне ім'я чи різні?

Це ім'я і сьогодні не втратило своєї популярності та серед жінок, дівчат та дівчаток можна зустріти Оксан та Ксеній. Та чи одне і теж це ім'я? З'ясуймо!

Можна зустріти пояснення, що це два різних імені з різним походженням і значенням.

Ім'я Ксенія має грецьке походження, походить від слова xenos, й означає – "чужинка", "гостя", "мандрівниця". В Україні ім’я Ксенія носять майже 30 тисяч жінок. До прикладу, схоже за звучанням слово, яким греки називали Чорне море: "Аксейнос" – означало "негостинне", а от "Юксейнос" – навпаки "гостинне".

Можна зустріти й інші схожі грецькі імена – Поліксенія та Авксенія, можливо Ксенія є коротким варіантом цих імен, як у випадку з іменем Міла.

А пестливо до власниці імені можна звертатися – Ксеня, Ксена, Сеня, Ксенюся, Ксенечка та інші варіанти.

Оксана – слов’янське ім’я, що виникло на теренах Київської Русі й асоціюється з владністю та рішучістю. Можливо, слово пов’язане з "оксати" – "витискувати", "гнати". А тому означає "жінка-володарка", "та, що керує", символ рішучості та сили. А в білоруській мові воно пишеться як – Аксана.

В індоіранських племенах, зокрема, в скіфів і сарматів, значення імені Оксана означає "світла", можливо від них воно перекочувало до слов'ян.

У побуті іноді вважають, що Оксана – це український варіант Ксенії, але це помилкове уявлення. Ксенія та Оксана – не одне й те саме, хоча їх часто плутають, особливо у скорочених формах – Ксю, Ксюня, Оксі, Окс.

Цікаво, що від цього імені Оксана є низка прізвищ – Оксаненко, Оксанюк, Оксанченко, Оксанчук, Оксанич. Зазвичай такі прізвища давали дітям жінок, які ставали головою роду або мали авторитет у громаді, про це детальніше 24 Канал писав раніше.

Обидва імені мають глибоку культурну традицію й залишаються популярними в Україні.