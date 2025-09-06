Есть ли на самом деле в украинском языке слово "родителі" или это россиянизм, рассказывает 24 Канал, опираясь на объяснения языковеда Алины Острожской.

Слово "родители", есть ли оно в украинском языке?

С популяризацией украинского языка в социальных сетях – рассказами о диалектизмах, кальки, заимствования, русинизмы, древность и богатство, многочисленные запреты и навязывание, остаются и его противники. Или по крайней мере те, кто доказывает, что в русском языке есть, а в украинском нет того или иного слова, или соответствий к нему.

Однако, все наоборот – в украинском языке почти на 100 000 слов больше. И почти к каждому есть синонимы, и часто не один, как, например, к слову "бить" их почти сотня.

Еще один факт – общее праславянское происхождение. Слово встречается в обоих языках, но приобрело разное звучание или стало в одном из языков менее употребительным.

Среди таких противоречивых слов – "родители", это россиянизм или есть оно и в украинском языке.

На помощь с объяснениями приходят словари – Этимологический словарь украинского языка и Словарь украинского языка Бориса Гринченко. В обоих присутствует это слово – "родителі", и обозначено как "то же, что родители". Да сейчас оно менее употребляемое, но в украинской литературе первой половины ХХ века его можно встретить довольно часто.

Коли я був у шостім класі, вмерла моя мати і вітчим оженився другий раз, так, що ми дістали вітчима і мачуху замість родителів (Иван Франко).

Шануй учителя паче родителя.

Та хай тільки заявиться – я шкуру з нього (сина) спущу! Ломакою вам його прижену! Щоб напоумили! Щоб родителя свого шанував! (Олесь Гончар).

Кто такие "родители"?

Слово обозначает ближайших родственников, которые являются основой семьи, а также всех предков человека (родителей, дедов, прародителей и других предков). В более широком смысле – это термин, обозначающий всех, кто предоставил генетический материал. Чаще всего употребляется для обозначения матери и отца.

Само слово праславянского происхождения – "род" или "род" и частица "род" присутствует во многих известных украинских словах:

родина,

уродини,

народження,

породілля,

породичатися,

родич / родичка,

родитися

родимка.

Поэтому прежде чем утверждать, что это россиянизм – сначала следует разобраться. Хотя слова и очень похожи, но имеют разное звучание – в украинском языке это: родИтелі / родИтель / родИтелька.

Изучайте язык и говорите на украинском!