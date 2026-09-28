"Челка", "виски", "пробор": как украинский язык называет элементы причёски

Кажется, что здесь ошибиться невозможно: волосы – это и есть волосы. Но стоит начать описывать прическу –, как откуда-то появляются "прядь", "виски" и "пробор".

Рассмотрим, как эти понятия называются на украинском языке и какие слова имеют интересную историю со ссылкой на "Горох".

Прическа на украинском языке – какие слова мы часто заимствуем?

Волосы можно подстричь, завить, заплести, собрать в хвост или просто распустить. А вот когда начинаем описывать прическу, вдруг выясняется, что часть слов мы привыкли произносить почти автоматически по-русски: "прическа", "челка", "прядь", "виски".

И речь идет не о профессиональной парикмахерской лексике, а о привычных словах. Однако украинские названия никуда не исчезли – просто некоторые из них мы используем реже. Так, здесь можно собрать целый словарик, который стоит себе напомнить:

не волосы → волосся (а еще чуприна та шевелюра),

не прическа → зачіска,

не прядь волос → пасмо волосся,

не пробор → проділ,

не кудри → кучері,

не чолка / челка → чубчик, чубок, гривка.

А что касается участков головы, то следует говорить:

не виски → а скроны ,

не затылок , а потилиця.

Как видим, у причесок тоже есть своя "география": спереди – чубчик, посередине – проділ, сбоку – скроні, а волосы можно собрать в пряди, косу или хвост или же накрутить кудри.

Интересные факты о некоторых словах из словаря.

Многие из этих слов возникли не случайно, имеют древнее происхождение и даже несколько значений.

Особенно интересна пара "прядь – пасмо". Слово"пасмо" в украинском языке не просто есть – оно очень древнее, праславянское (pasmo, *pasmę) и означает часть волос, нитей, волокон и даже кусок ткани и т. п. То есть фраза "відокремити пасмо волосся" звучит естественно и точно.

Интересная история со словом "челка". Его считают русицизмом, вместо него говорят – "чубчик", "чубок" или "гривка" – прядь волос, спадающая на лоб.

Слово "чубчик" зафиксировано в академическом "Словаре украинского языка" именно в таком значении. Оно происходит от "чуб" – древнего слова, обозначающего волосы на голове.

Впрочем, языковед Виктор Дяченко рассказывает, что слово "чолка" зафиксировано в "Слове о полку Игореве" как название навершия из конского волоса на бунчуке.

Он обращает внимание, что слово имеет характерное для украинского языка произношение – "чолка", с твердым "ч", а не "челка". Почему же оно было вытеснено?

Этому способствовал перевод и адаптация текста. Например, Юрий Федькович перевел "чолка" как "чівка", как в лемковских говорах.

То, что самые первые украинские словари не зафиксировали слово "чолка", не означает, что им не пользовались наравне с другими. В художественных текстах мы можем встретить:

у Ю. Федьковича – "чівка",

у И. Франко – "чілка",

у И. Стешенко – "чолка".

у М. Старицкого – и "чолка", и "фризерка".

Ну а "гривка" – потому что прядь на лбу похожа на гриву лошади.

Поэтому, может, и не стоит отказываться от некоторых слов, просто мы не до конца знаем их историю.

Стоит ли говорить "чолка": смотрите видео от Виктора Дяченко

Интересная история связана со словом "локон": академические словари так называют кудрявую или завитую прядь волос. А человека с вьющимися волосами можно назвать – "кудлою". Хотя так скажут и о густой неопрятной прическе человека или шерсти животного (собаки или овцы).

И здесь важно: украинский язык не просто имеет "правильные замены" русским словам. Он по-своему называет то, что мы видим в прическе.