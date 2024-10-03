Играют ли дети в "лужах": есть украинские аналоги, в которые вы влюбитесь

На улице осень и задождило, образовалось немало "луж". Но в украинском языке много интересных соответствий, которые значительно точнее могут описать это явление.

В рубрике "Говорим на украинском!" сегодня вместе с Розум.org.ua рассмотрим русизм "лужа", который очень часто употребляют украинцы. А также выясним имеет ли фразеологизм "сесть в лужу" украинский перевод и интересные соответствия, читайте на Освіта 24.

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Как переведем слово "лужа"

"Лужа" – это типично русское слово, которое сохранилось в языке украинцев. Но в родном языке есть не один, а несколько соответствий, которые имеют иногда, даже довольно забавное звучание.

Слово образовалось из индоевропейской основы "luz" в значении "черный". Имеет аналоги в латышском языке – luga (трясина), литовском – lugnai, белорусском – лужина, словенском – luza.

Но в украинском языке существуют другие обозначения – калюжа, калабаня, килабатина, баюра, ковбаня, бакай (или бокая); барлиг, жабар (или жабаря), жабник, жабовина, жабовиння. Много?

Лужа – это углубление на поверхности земли или неровности какого-то покрытия (дорога, тротуар), где скапливается вода – талая или дождевая. Лужи, которые долго не высыхают, становятся отдельными экосистемами в которых живут микроорганизмы, насекомые, ракообразные, лягушки и тритоны. В лесных массивах они являются источником воды для птиц и мелких млекопитающих.

В литературе авторы пользуются различными словами, которые обозначают это явление:

Заснули, как свинья в луже , в своей неволе (Т. Шевченко)

, в своей неволе (Т. Шевченко) Аж калабани стоят, такой дождь был. Выходил [Гриць] перед хату, становился себе коло калабани, что из нее воду куры пьют, и торкотив.(Л. Мартович).

стоят, такой дождь был. Выходил [Гриць] перед хату, становился себе коло калабани, что из нее воду куры пьют, и торкотив.(Л. Мартович). Гнилые баюры (И.Франко).

(И.Франко). Валяется, как свинья в берлоге (И. Котляревский)

Калабаня, лужа, баюра – что выберете?

А как же понимать фразеологизм "сесть в лужу"

Известное выражение "сесть в лужу" или даже "сесть в галошу" следует понимать буквально? Его следует рассматривать – как попасть в затруднительное, смешное, неприятное положение или ситуацию.

Интересно, что этот фразеологизм можно перевести дословно на украинский и он не потеряет своего значения. Ресурс ОСВИТА.UA советует его среди фразеологизмов для подготовки к НМТ по украинскому языку.

Однако, словарь Розум.org.ua советует нам несколько украинских соответствий, которыми можно пользоваться для обогащения родного языка.

Возьмем в пользование:

попасть (скочити, наскочити) на скользкое;

убратися по самісінькі халяви;

вскочить выше халяв;

ускочить (вскочить) по уши;

ускочить по самое никуда (в никуда);

ускочити в сливки;

попасть (попасть) как муха в кипяток;

влипнуть как муха в мед;

попасть (попасть) из огня (из огня, с жару) в пламя.

И красиво это звучит в литературе:

Мне показалось, что ты, Андрон Потапович, попал на скользкую дорожку, а признаться не хотел, – засмеялся Броварник (Стельмах, Правда и кривда); Надо узнать, куда те деньги идут. – Старшина увидел, что наскочил на скользкое, и сейчас свернул в сторону: – Деньги все целы (Б. Гринченко); "Таки выследила... Ну да и нарядился же вот это я по самые голенища", – думал Мишук (И. Нечуй-Левицкий); Надо бежать отсюда! – говорил Остап Соломии, повествуя ей свои наблюдения, – а то еще вскочишь выше халяв. Раду на меня адом дышит за свою – чур ей! – носатую цыганку да голомшит молодую женщину ни за что ни о чем (И. Коцюбинский); Ускочил Хома по самые уши, таки попал отца по коленям (Е. Гуцало, Парад планет); Вот в такие сливки попали наши старосты! Поймали облизня (Г. Квитка-Основьяненко); ...А я попался в ту ссору, как муха в кипяток (И. Нечуй-Левицкий).

Обогащаем свой язык!