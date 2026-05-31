Слышали вы слово "копистка": вот что оно означает и где его употребляют в Украине

Украинский язык сохранил немало старинных слов, значение которых сегодня знают не все. Одно из них – "копистка", название бытового предмета, который когда-то был почти в каждом доме.

Украинский язык богат на слова, которые хранят память о древнем быте и традициях. Среди них – слово "копистка", которое современные украинцы слышат нечасто, хотя сам предмет еще недавно был хорошо известен в сельских хозяйствах.

Смотрите также Кто такие "гудаки" и чем они занимаются: знает крайне мало украинцев

Что означает слово "копистка"

Копистка – это деревянный кухонный или хозяйственный предмет, похожий на удлиненную ложку или лопатку с ручкой. Чаще всего ее использовали для помешивания блюд или различных масс в больших сосудах.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Традиционно копной мешали борщ, кулеш, кашу или другие блюда, которые готовили в печи или в больших котлах. Благодаря длинной ручке ею было удобно доставать до дна сосуда и безопасно перемешивать горячую пищу.

Интересно! В некоторых местностях кописткой также называли деревянное орудие для перемешивания кормов или хозяйственных смесей, поэтому значение слова могло немного меняться в зависимости от бытового контекста.

Где было распространено такое название

Слово "копистка" относится к древней украинской лексике и фиксируется в словарях как народное название кухонной утвари. Особенно хорошо оно сохранилось в сельской речи и традиционной культуре.

Название было распространено в разных регионах Украины, однако чаще его можно встретить в центральных и западных областях, где дольше сохранялись традиции домашнего хозяйствования и использования деревянной кухонной утвари.

Сегодня слово "копистка" употребляют реже, ведь его постепенно вытеснили современные названия вроде "деревянная лопатка" или "ложка для помешивания". В то же время оно остается частью украинского языкового и бытового наследия.

Поэтому если услышите слово "копистка", знайте: речь идет не о загадочной вещи, а о традиционном деревянном предмете, без которого когда-то трудно было представить украинскую кухню.