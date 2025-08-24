День Независимости Украины или День независимости Украины: как правильно писать
- 24 августа украинцы отмечают День Независимости Украины.
- Правописание требует писать каждое слово названия этого праздника с большой буквы.
24 августа украинцы отмечают один из важнейших государственных праздников - День Независимости Украины. В этом году исполняется 34 года со дня провозглашения независимости нашего государства.
Как и около 100 лет назад, украинцы с оружием в руках вынуждены защищать родную землю и отстаивать ее границы от агрессора. По случаю праздника 24 Канал расскажет, как правильно писать название этого важного для нас праздника.
К теме Ожидаем не "победу": как правильно на украинском рассказать о Дне Независимости
День Независимости Украины – как правильно писать?
Украинцы сейчас – как никогда – должны оберегать и приумножать язык и культуру, которые являются краеугольными камнями идентичности государства.
На этот раз уточняем, как правильно писать название одного из важнейших государственных праздников.
Если заглянем в украинское правописание, то увидим, что частные праздники следует писать с маленькой буквы. Например, если вспоминаете о чьем-то дне рождения. С государственными праздниками – другое дело.
Если название состоит из двух или более слов, то только первое слово стоит писать с большой буквы. Например, День памяти и примирения. День учителя и тому подобное.
Что важно, есть три государственных праздника, в названиях которых стоит писать с большой буквы каждое слово. Среди них:
- День Конституции Украины;
- День Соборности Украины;
- День Независимости Украины.
Интересно! С отвагой, упорством и яростью: какие невероятно красивые украинские слова должен знать каждый.
Мы также рассказывали, какие благозвучные синонимы имеет слово "независимость".