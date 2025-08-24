24 августа украинцы отмечают один из важнейших государственных праздников - День Независимости Украины. В этом году исполняется 34 года со дня провозглашения независимости нашего государства.

Как и около 100 лет назад, украинцы с оружием в руках вынуждены защищать родную землю и отстаивать ее границы от агрессора. По случаю праздника 24 Канал расскажет, как правильно писать название этого важного для нас праздника.

День Независимости Украины – как правильно писать?

Украинцы сейчас – как никогда – должны оберегать и приумножать язык и культуру, которые являются краеугольными камнями идентичности государства.

На этот раз уточняем, как правильно писать название одного из важнейших государственных праздников.

Если заглянем в украинское правописание, то увидим, что частные праздники следует писать с маленькой буквы. Например, если вспоминаете о чьем-то дне рождения. С государственными праздниками – другое дело.

Если название состоит из двух или более слов, то только первое слово стоит писать с большой буквы. Например, День памяти и примирения. День учителя и тому подобное.

Что важно, есть три государственных праздника, в названиях которых стоит писать с большой буквы каждое слово. Среди них:

День Конституции Украины;

День Соборности Украины;

День Независимости Украины.

