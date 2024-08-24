Во время войны слово "независимость" приобрело более чем сакральное значение. Образование 24 подскажет, какими красивыми синонимами можно еще описать свободу нашего государства.

Смотрите также С отвагой, упорством и яростью: какие невероятно красивые украинские слова должен знать каждый

Какие благозвучные синонимы имеет слово "незалежність"

Слово "незалежність" имеет немало интересных синонимов – причем в разных контекстах.

Так, "незалежність" как отсутствие политического и экономического угнетения можно еще заменить так:

воля – свобода, независимость; противоположное неволя, рабство;

самостійність – отсутствие политической, социальной, экономической зависимости;

свобода – отсутствие политического и экономического угнетения, притеснения и ограничений в общественно-политической жизни общества; свобода.

Если вы рассказываете о независимости университетской, можете сказать так:

автономія;

непідпорядкованість;

самостійність (как подсказывает Словарь синонимов Караванского).

Независимость народов можно еще назвать так:

воля;

вільність;

самостійність;

свобода.

Смотрите также Ожидаем не "победу": как правильно на украинском рассказать о Дне Независимости

Независимость нации – так:

свобода;

суверенітет.

А независимость государства – так:

суверенітет;

непідлеглість;

самостійність.

Церковную независимость называют автокефалией.

Также независимость можно еще назвать так:

власновладність;

непідлеглість.

Ранее мы рассказывали о том, как по-особенному назвать наш флаг. Об этом читайте по ссылке.