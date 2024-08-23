И будет развеваться и над теми украинскими землями, которые сейчас являются временно оккупированными. Так, по случаю праздника Образование 24 подскажет, как еще благозвучно вы можете называть наш сине-желтый символ свободы.

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Как благозвучно на украинском назвать флаг

Если вы рассказываете о нашем флаге как эмблему страны, воинской части, организации и т.д., можете еще его назвать так:

стяг – торжественное название флага;

– торжественное название флага; знамено – употребляется реже;

– употребляется реже; корогва (хорогва, коругов, хоругов, коругва, хоругва) – устаревшие названия. Так можно назвать также военное, боевое знамя боевое знамя;

– устаревшие названия. Так можно назвать также военное, боевое знамя боевое знамя; штандарт – тоже устаревшее название. Так называли флаги, хоругви во времена украинского казачества. Так называли и флаг определенного государства. В иностранных армиях – флаг кавалерийской части, эскадрона.

По-особенному благозвучно наш символ еще будет звучать так: