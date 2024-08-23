І замайорить і над тими українськими землями, які наразі є тимчасово окупованими. Так, з нагоди свята Освіта 24 підкаже, як ще милозвучно ви можете називати наш синьо-жовтий символ свободи.

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Як милозвучно українською назвати прапор

Якщо ви розповідаєте про наш прапор як емблему країни, військової частини, організації тощо, можете ще його назвати так:

стяг – урочиста назва прапора;

– урочиста назва прапора; знамено – вживається рідше;

– вживається рідше; корогва (хорогва, коругов, хоругов, коругва, хоругва) – застарілі назви. Так можна назвати також військовий, бойовий прапор;

– застарілі назви. Так можна назвати також військовий, бойовий прапор; штандарт – теж застаріла назва. Так називали прапори, хоругви за часів українського козацтва. Так називали і прапор певної держави. В іноземних арміях – прапор кавалерійської частини, ескадрону.

По-особливому милозвучно наш символ ще звучатиме так: