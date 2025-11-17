Не только вечеринки: как отмечают День студента по всему миру

17 ноября – Международный день студента. И свой день молодежь празднует по-разному в каждой стране.

Как празднуют День студента в мире, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на https://kokl.ua.

Как празднуют Международный день студента в разных странах?

Международный день студента установлен на Всемирном конгрессе студентов в Праге 17 ноября 1946 года. Этот праздник отмечают в честь арестованных 1200 студентов в 1939 году эсэсовцами, которые выступили против оккупации. Их отправили в концлагерь Закзенхаузен.

Впоследствии, мемориальный контекст праздника изменился. И праздник приобрел развлекательный смысл, хоть и не во всех странах. А в некоторых, за длительное время, уже выработались свои традиции.

Португалия. В этот день веселые гуляния с песнями, музыкой и ночными гуляниями. А в городе Коимбра студенты сжигают цветные ленты, как символ завершения обучения на определенном факультете. Студенты ночью поют у памятника королю. При этом все студенты должны быть одеты в форму университетов. А кульминация праздника – шествие студентов, которое проходит через весь город.

У Польше на День студента передают ключи от города главам студенческих советов. По всей стране проходят костюмированные парады и карнавалы, а сам праздник называется Ювеналии.

Бельгия. Это день отдыха и расслабления. Студенты собираются в барах на тематические вечера, слушают живую музыку – просто наслаждаются общением.

У Болгарии – это выходной день в университетах. Студенты собираются в большие компании и развлекаются.

Чехия. Поскольку из этой страны берет начало история Международного дня студента, то в Праге ежегодно проходят памятные мероприятия, марши и церемонии чествования студентов. Это день солидарности, памяти и достоинства.

США. Хотя это и не официальный праздник, впрочем его делают максимально развлекательным. Во многих кампусах проходят фестивали, ярмарки, спортивные соревнования и благотворительные акции. В этот день студенты могут проявить свои способности и студенты.

Словакия. Каждый вуз имеет свои традиции, передает портал Postupai. Но для студентов устраивают фестивали, концерты, устраивают студенческие вечеринки и другие мероприятия, которые объединяют студенческое сообщество.

Греция. Студенты здесь празднуют день раньше – 7 ноября, поскольку этот день является годовщиной студенческих протестов 1973 года. Сотни студентов были арестованы, более тысячи человек ранены и 24 человека убиты. После восстановления демократического правительства пострадавших в этот день студентов провозгласили мучениками.

Финляндия. Студенческий праздник Ваппу празднуют раньше – 1 мая. И это праздник и для выпускников школ. Вчерашние лицеисты получают символ перехода на новый уровень взрослой жизни – студенческую фуражку. С праздником традиционно поздравляет президент страны. А студенческие празднования открываются возложением на голову статуи Хавис Аманды студенческой фуражки, размер которой 85 см.

У Великобритании и чествуют погибших студентов Чехословакии и проводят демонстрации, и устраивают зажигательные вечеринки.

Студенческие вечеринки – обязательны / Freepik

У Германии День студента – это и День университетов. Традиционные занятия отменяют, но в этот день устраивают концерты, спортивные соревнования, фестивали, экскурсии, пикники и вечеринки.

Франция. Французские студенты чаще всего устраивают тематические костюмированные вечеринки в общежитиях или барах. Часто они одеваются в одежду соответствующей эпохи, выбирают ретро-стиль, вспоминая 60-е годы, когда студенческие протесты в Париже изменили ход истории.

Как празднуют День студента в Украине?

В Украине этот праздник отмечают с 1999 года. И каждый вуз выработал уже свою неповторимую традицию празднования, которая повторяется ежегодно и даже каждый факультет ее имеет. В ЛНУ им. И.Франко, к примеру, своего патрона в этот день одевают в мантию и профессорскую шапку.

Памятник студенту-программисту в Харькове / Википедия

Неизменными в этот день являются концерты, флешмобы, награждение активистов, а студенты – вечеринки, квесты и теплые поздравления друг другу.

Независимо от страны, День студента – это праздник свободы мысли, энергии молодости и веры в лучшее будущее. Это время вспомнить, что именно студенты часто становятся двигателем изменений, голосом справедливости и источником новых идей.

24 Канал поздравляет студенческую молодежь Украины с праздником – вы движущая сила перемен и будущее нашей страны!