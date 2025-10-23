День украинской письменности и языка – как интересно его организовать для школьников

Этот праздник – важный день для украинского образования и культуры. И доказательство, что украинский язык –интересный и самобытный.

Как можно интересно организовать День письменности и языка в классе, рассказывает 24 Канал, пользуясь советами ресурса "На урок".

Смотрите также "Специальный текст": автор Евгения Кузнецова дала совет участникам Радиодиктанта-2025

Что известно о Дне письменности и языка?

День украинской письменности и языка основан 27 октября 1997 года, когда Президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал Указ № 1241/97 "О Дне украинской письменности и языка".

Праздник привязан ко дню чествования памяти Преподобного Нестора-Летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Когда пишут Радиодиктант?

Традиционно в этот день пишут Всеукраинский радиодиктант национального единства. В 2025 году его будут писать в понедельник 27 октября в 11 часов.

Радиодиктант основала команда "Украинского радио" в 2000 году. Его цель – не проверить вашу грамотность, а объединить украинцев вокруг родного языка. Сегодня это событие, которое объединяет украинцев не только на Родине, но и за рубежом. Сегодня к созданию текстов и его зачитывания приобщаются писатели, актеры, военные. А пишут его и взрослые, и дети в разных уголках – военные в окопах и ученые на полярной станции "Академик Вернадский".

А своими успехами и знаниями языка можно похвастаться, отправив фото текста организаторам и получить награду, если написано без ошибок.

Интересно! Победительницей "Радиодиктанта национального единства-2024" стала львовянка Кристина Гоянюк, которая написала текст без единой ошибки. 78-летняя женщина является многократной победительницей и участвовала в написании диктантов в течение 25 лет подряд.

К радиодиктанту можно присоединиться на ресурсах.

Радиодиктант можно слушать на волнах Украинского Радио и Радио Культура;

смотреть на сайте и в эфире телеканала Общественное Культура;

на ютуб-канале Украинского Радио.

О советах от Евгении Кузнецовой, которыми стоит воспользоваться при написании диктанта 24 Канал писал ранее. Мы также писали, какие самые распространенные ошибки допускают украинцы при написании – спутывание безударных звуков е/и, написания собственных названий, сложных слов вместе или с дефисом, слов с апострофом, и советы как их избегать от учительницы Ирины Яцишиной.

Как интересно провести этот день?

День украинской письменности и языка обычно проводят как праздничный в школах, библиотеках, домах культуры.

В учебных заведениях проводят праздник или другие мероприятия посвященные языку – как для учащихся всей школы, так и для отдельных классов.

А классным руководителям можно провести квест, брейн-ринг или викторину для учеников своего класса. А вопросы / задания могут быть самые разнообразные – и это не только о знании правил языка.

Например, сначала можно показать презентацию, посмотреть познавательное видео, фильм, а потом на его основе сделать викторину. Или подготовить игровые задания.

Класс можно разделить на небольшие команды, чтобы они придумали свои названия, лозунги.

К примеру, задания могут выглядеть так:

Продолжить известные высказывания, цитаты, строки из стихов. Речевой "Крокодил". Это могут быть и слова, и знаки препинания, и правила, и персонажи украинской литературы, и города. Найти ошибку в предложении. Например россиянизм или кальку. Или перевести предложение на украинский язык. Мастер слова. Создать как можно больше слов из заданного за определенное время: гастроном, информатика, лексикография и другие. Вспомнить как можно больше слов на определенную букву. Расшифровать ребусы. Их можно создать в специальном приложении. Распознать известные фразеологизмы на картинках и сказать, что они означают. Составить рассказ из 3 – 5 предложений, в которой все слова начинаются с одной буквы. Назвать слова палиндромы – око, дід, піп, заказ, кабак, мадам, шалаш, наган, потоп, ротатор, радар. Создать филворды – задания, где среди букв отыскиваются слова, а тему взять из языка или литературы. Нарисовать стенгазету. Снять видео для тиктока о языке – здесь и сейчас.

Фразеологизмы в картинках / Всеосвіта

Как еще привлечь школьников?

Организуйте школьникам день выступления – чтецы или декламаторы. Это могут быть стихи, тексты песен, отрывки из художественных произведений, юморески или анекдоты. Пусть дети почувствуют себя актерами.

Даже можно импровизировать задав тему или задание – выступление в Верховной Раде, перед гладиаторами, вдохновить на поход, мотивирующая речь и прочее.

Как создать интересную презентацию?

Часто, к этому дню проводятся не только школьные праздники, но и классные часы, на которых классный руководитель камерно и непринужденно может рассказать о празднике. А рассказ сопроводить интересной презентацией.

Сегодня возможности ИИ позволяют сделать это быстро. А 24 Канал предлагает вам идеи тематических слайдов.

Слайд 1: Об истории праздника

День украинской письменности и языка – это день, когда мы вспоминаем, что слово имеет силу.

Основан 6 ноября 1997 года указом Президента Украины Леонида Кучмы №1241/97. - Отмечается ежегодно 27 октября (ранее – 9 ноября), в день чествования памяти Преподобного Нестора Летописца – последователя Кирилла и Мефодия.

Традиции праздника: написание Радиодиктанта национального единства, возложение цветов к памятнику Нестору, проведение конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцика.

Язык – это не просто средство общения. Это наш дом, наша память, наша сила.

Слайд 2: Интересные факты об украинском языке

Имеет более 250 тысяч слов, а словарь Бориса Гринченко содержит более 70 тысяч.

Самое длинное слово – "переосвідомлюватимеш" (23 буквы).

Самая употребляемая буква – "п", самая редкая – "ф". Все слова на букву "ф" – заимствованные.

Уникальные слова: "тремтіння", "вишиванка", "запашний", "вишиванка", "барвінок" – они не имеют точных аналогов в других языках.

Украинский язык имеет 7 падежей (включая звательный) – это больше, чем в большинстве европейских языков.

В нашем языке есть слова на букву "и".

В украинском языке есть особенность – можно писать стихи, сказки, рассказы из слов, которые начинаются с одной буквы.

Біля білої берези блукав білий бородань.

Борода, брови були білі.

Брав бородань бандуру, бурмотів, бубнів.

Бандура болісно бриніла.

***

Пісні проспівали поскубані півні,

Приліг під порогом покусаний пес,

Полізли по пню печериці поживні:

Провіщують, певно, приємний процес.

Прокинься, побачищ подачку природи,

Північний періщив примхливий потік.

Парад парасольок підняв по погоді

Порепаний пень. Подивись, працівник!

Повітрям п`янким перехоплює подих,

Південним поривом пантрає поля,

Прелюдія поклику правил природних

Покою птахів повсякчас позбавля.

Слайд 3: Кто был основоположником современного украинского языка

Иван Котляревский – первый, кто заговорил на украинском в литературе.

Его "Энеида" (1798) – первое произведение, написанное живым народным языком.

Он показал, что украинский – пригоден для поэзии, юмора, глубины.

"Энеида".

Котляревский переносит античный сюжет в украинские реалии, поэтому Эней встречает в античном мире знакомые ему народы, которые он называет "гишпанцами", "прусами", "татарами", "ляхами", "турчанами".

Поэма содержит множество этнографической, фольклорной и бытовой информации об украинцах, описывая их верования, обычаи, блюда, одежду и шутки и игры.

Игры:

"І у Панаса грати стала…, тут інші журавля скакали,

А хто од дудочки потів. І в хрещика, і в горюдуба,

Не раз доходило до чуба, як загулялися в джгута.

В хлюста, в пари, в візка іграли і дамки по столу совали…"

Одежда:

Одяг Ганни: "В червоній юпочці баєвій, в запасці гарній фаналевій,

В стьожках, в намисті і в ковтках…"

Одяг Енея: "штани і пару чобіток, сорочку і каптан з китайки,

і шапку, пояс з каламайки, і чорний шовковий платок".

Сегодня известные повара отыскивают рецепты и готовят блюда упомянутые в "Энеиде":

Пили на радощах сивуху і їли сім’яну макуху,…

І самі гарнії приправи з нових кленових тарілок:

Свинячу голову до хріну і локшину на переміну,

Потім з підлевою індик; на закуску куліш і кашу,

Лемішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик.

І кубками пили слив’янку, мед, пиво, брагу, сирівець,

Горілку просту і калганку, куривсь для духу яловець.

Котляревский – как тот, кто зажег первую свечу во тьме языкового забвения. С него началась новая эпоха украинского слова.

Слайд 4: Почему важно лелеять украинский язык

Потому что его много раз пытались уничтожить - но он выстоял.

Украинский язык запрещали по меньшей мере 134 раза, по данным некоторых источников, с царских времен до периода СССР. Некоторые оценки называют цифру 170 раз за 150 лет. Эти запреты включали ограничения на использование в образовательной, культурной и общественной сферах.

Валуевский циркуляр (1863): "не было, нет и не может быть украинского языка".

Эмский указ (1876): запрет печати, сцен, образования на украинском.

Советские репрессии против украинских писателей и языковедов. И все же – язык выжил, потому что его берегли люди.

Слайд 5: Классики украинской литературы

Это те, кто творил язык как искусство.

Тарас Шевченко – поэт свободы и души народа.

Леся Украинка – голос силы, нежности и философии.

Иван Франко – мыслитель, поэт, революционер слова.

Панас Мирный, Михаил Коцюбинский, Ольга Кобылянская – творцы глубины, прозаических произведений, которые рассказывали о жизни украинцев.

Слайд 6: Современные украинские писатели

Язык живет, когда ее творят сегодня.

Сергей Жадан – поэт урбанистики, свободы, боли.

Оксана Забужко – философиня языка, женского опыта, истории.

Андрей Любка – путешественник слова, эссеист, романист.

Ирина Цилык, Екатерина Бабкина, Тарас Прохасько – голоса новой чувствительности.

Слайд 7: Как мы можем лелеять язык?

Читай украинские книги – они как волшебные порталы.

Общайся на украинском – даже если ошибаешься.

Слушай украинскую музыку, пиши дневник, сочинения.

Смотри фильмы озвученные на украинском.

Язык – как цветок: его надо поливать каждый день. Кстати, украинский язык, один из самых популярных для изучения иностранцами во многих лингвистических приложениях. Поэтому гордись, что ты его носитель и старайся использовать как можно больше слов из 250-тысячного запаса.