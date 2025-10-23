День украинской письменности и языка – как интересно его организовать для школьников
- День украинской письменности и языка основан 27 октября 1997 года указом Президента Леонида Кучмы для поддержки роли украинского языка в обществе.
- В этот день проводят Всеукраинский радиодиктант национального единства, цель которого – объединить украинцев вокруг родного языка.
Этот праздник – важный день для украинского образования и культуры. И доказательство, что украинский язык –интересный и самобытный.
Как можно интересно организовать День письменности и языка в классе, рассказывает 24 Канал, пользуясь советами ресурса "На урок".
Смотрите также "Специальный текст": автор Евгения Кузнецова дала совет участникам Радиодиктанта-2025
Что известно о Дне письменности и языка?
День украинской письменности и языка основан 27 октября 1997 года, когда Президент Украины Леонид Кучма в поддержку инициативы общественных организаций и с учетом важной роли украинского языка в консолидации украинского общества издал Указ № 1241/97 "О Дне украинской письменности и языка".
Праздник привязан ко дню чествования памяти Преподобного Нестора-Летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.
Когда пишут Радиодиктант?
Традиционно в этот день пишут Всеукраинский радиодиктант национального единства. В 2025 году его будут писать в понедельник 27 октября в 11 часов.
Радиодиктант основала команда "Украинского радио" в 2000 году. Его цель – не проверить вашу грамотность, а объединить украинцев вокруг родного языка. Сегодня это событие, которое объединяет украинцев не только на Родине, но и за рубежом. Сегодня к созданию текстов и его зачитывания приобщаются писатели, актеры, военные. А пишут его и взрослые, и дети в разных уголках – военные в окопах и ученые на полярной станции "Академик Вернадский".
А своими успехами и знаниями языка можно похвастаться, отправив фото текста организаторам и получить награду, если написано без ошибок.
Интересно! Победительницей "Радиодиктанта национального единства-2024" стала львовянка Кристина Гоянюк, которая написала текст без единой ошибки. 78-летняя женщина является многократной победительницей и участвовала в написании диктантов в течение 25 лет подряд.
К радиодиктанту можно присоединиться на ресурсах.
- Радиодиктант можно слушать на волнах Украинского Радио и Радио Культура;
- смотреть на сайте и в эфире телеканала Общественное Культура;
- на ютуб-канале Украинского Радио.
О советах от Евгении Кузнецовой, которыми стоит воспользоваться при написании диктанта 24 Канал писал ранее. Мы также писали, какие самые распространенные ошибки допускают украинцы при написании – спутывание безударных звуков е/и, написания собственных названий, сложных слов вместе или с дефисом, слов с апострофом, и советы как их избегать от учительницы Ирины Яцишиной.
Как интересно провести этот день?
День украинской письменности и языка обычно проводят как праздничный в школах, библиотеках, домах культуры.
В учебных заведениях проводят праздник или другие мероприятия посвященные языку – как для учащихся всей школы, так и для отдельных классов.
А классным руководителям можно провести квест, брейн-ринг или викторину для учеников своего класса. А вопросы / задания могут быть самые разнообразные – и это не только о знании правил языка.
Например, сначала можно показать презентацию, посмотреть познавательное видео, фильм, а потом на его основе сделать викторину. Или подготовить игровые задания.
Класс можно разделить на небольшие команды, чтобы они придумали свои названия, лозунги.
К примеру, задания могут выглядеть так:
- Продолжить известные высказывания, цитаты, строки из стихов.
- Речевой "Крокодил". Это могут быть и слова, и знаки препинания, и правила, и персонажи украинской литературы, и города.
- Найти ошибку в предложении. Например россиянизм или кальку. Или перевести предложение на украинский язык.
- Мастер слова. Создать как можно больше слов из заданного за определенное время: гастроном, информатика, лексикография и другие.
- Вспомнить как можно больше слов на определенную букву.
- Расшифровать ребусы. Их можно создать в специальном приложении.
- Распознать известные фразеологизмы на картинках и сказать, что они означают.
- Составить рассказ из 3 – 5 предложений, в которой все слова начинаются с одной буквы.
- Назвать слова палиндромы – око, дід, піп, заказ, кабак, мадам, шалаш, наган, потоп, ротатор, радар.
- Создать филворды – задания, где среди букв отыскиваются слова, а тему взять из языка или литературы.
- Нарисовать стенгазету.
- Снять видео для тиктока о языке – здесь и сейчас.
Фразеологизмы в картинках / Всеосвіта
Как еще привлечь школьников?
Организуйте школьникам день выступления – чтецы или декламаторы. Это могут быть стихи, тексты песен, отрывки из художественных произведений, юморески или анекдоты. Пусть дети почувствуют себя актерами.
Даже можно импровизировать задав тему или задание – выступление в Верховной Раде, перед гладиаторами, вдохновить на поход, мотивирующая речь и прочее.
Как создать интересную презентацию?
Часто, к этому дню проводятся не только школьные праздники, но и классные часы, на которых классный руководитель камерно и непринужденно может рассказать о празднике. А рассказ сопроводить интересной презентацией.
Сегодня возможности ИИ позволяют сделать это быстро. А 24 Канал предлагает вам идеи тематических слайдов.
Слайд 1: Об истории праздника
День украинской письменности и языка – это день, когда мы вспоминаем, что слово имеет силу.
- Основан 6 ноября 1997 года указом Президента Украины Леонида Кучмы №1241/97. - Отмечается ежегодно 27 октября (ранее – 9 ноября), в день чествования памяти Преподобного Нестора Летописца – последователя Кирилла и Мефодия.
- Традиции праздника: написание Радиодиктанта национального единства, возложение цветов к памятнику Нестору, проведение конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцика.
- Язык – это не просто средство общения. Это наш дом, наша память, наша сила.
Слайд 2: Интересные факты об украинском языке
- Имеет более 250 тысяч слов, а словарь Бориса Гринченко содержит более 70 тысяч.
- Самое длинное слово – "переосвідомлюватимеш" (23 буквы).
- Самая употребляемая буква – "п", самая редкая – "ф". Все слова на букву "ф" – заимствованные.
- Уникальные слова: "тремтіння", "вишиванка", "запашний", "вишиванка", "барвінок" – они не имеют точных аналогов в других языках.
- Украинский язык имеет 7 падежей (включая звательный) – это больше, чем в большинстве европейских языков.
- В нашем языке есть слова на букву "и".
- В украинском языке есть особенность – можно писать стихи, сказки, рассказы из слов, которые начинаются с одной буквы.
Біля білої берези блукав білий бородань.
Борода, брови були білі.
Брав бородань бандуру, бурмотів, бубнів.
Бандура болісно бриніла.
***
Пісні проспівали поскубані півні,
Приліг під порогом покусаний пес,
Полізли по пню печериці поживні:
Провіщують, певно, приємний процес.
Прокинься, побачищ подачку природи,
Північний періщив примхливий потік.
Парад парасольок підняв по погоді
Порепаний пень. Подивись, працівник!
Повітрям п`янким перехоплює подих,
Південним поривом пантрає поля,
Прелюдія поклику правил природних
Покою птахів повсякчас позбавля.
Слайд 3: Кто был основоположником современного украинского языка
Иван Котляревский – первый, кто заговорил на украинском в литературе.
- Его "Энеида" (1798) – первое произведение, написанное живым народным языком.
- Он показал, что украинский – пригоден для поэзии, юмора, глубины.
- "Энеида".
- Котляревский переносит античный сюжет в украинские реалии, поэтому Эней встречает в античном мире знакомые ему народы, которые он называет "гишпанцами", "прусами", "татарами", "ляхами", "турчанами".
- Поэма содержит множество этнографической, фольклорной и бытовой информации об украинцах, описывая их верования, обычаи, блюда, одежду и шутки и игры.
Игры:
"І у Панаса грати стала…, тут інші журавля скакали,
А хто од дудочки потів. І в хрещика, і в горюдуба,
Не раз доходило до чуба, як загулялися в джгута.
В хлюста, в пари, в візка іграли і дамки по столу совали…"
Одежда:
Одяг Ганни: "В червоній юпочці баєвій, в запасці гарній фаналевій,
В стьожках, в намисті і в ковтках…"
Одяг Енея: "штани і пару чобіток, сорочку і каптан з китайки,
і шапку, пояс з каламайки, і чорний шовковий платок".
- Сегодня известные повара отыскивают рецепты и готовят блюда упомянутые в "Энеиде":
Пили на радощах сивуху і їли сім’яну макуху,…
І самі гарнії приправи з нових кленових тарілок:
Свинячу голову до хріну і локшину на переміну,
Потім з підлевою індик; на закуску куліш і кашу,
Лемішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик.
І кубками пили слив’янку, мед, пиво, брагу, сирівець,
Горілку просту і калганку, куривсь для духу яловець.
- Котляревский – как тот, кто зажег первую свечу во тьме языкового забвения. С него началась новая эпоха украинского слова.
Слайд 4: Почему важно лелеять украинский язык
Потому что его много раз пытались уничтожить - но он выстоял.
- Украинский язык запрещали по меньшей мере 134 раза, по данным некоторых источников, с царских времен до периода СССР. Некоторые оценки называют цифру 170 раз за 150 лет. Эти запреты включали ограничения на использование в образовательной, культурной и общественной сферах.
- Валуевский циркуляр (1863): "не было, нет и не может быть украинского языка".
- Эмский указ (1876): запрет печати, сцен, образования на украинском.
Советские репрессии против украинских писателей и языковедов.
И все же – язык выжил, потому что его берегли люди.
Слайд 5: Классики украинской литературы
Это те, кто творил язык как искусство.
- Тарас Шевченко – поэт свободы и души народа.
- Леся Украинка – голос силы, нежности и философии.
- Иван Франко – мыслитель, поэт, революционер слова.
- Панас Мирный, Михаил Коцюбинский, Ольга Кобылянская – творцы глубины, прозаических произведений, которые рассказывали о жизни украинцев.
Слайд 6: Современные украинские писатели
Язык живет, когда ее творят сегодня.
- Сергей Жадан – поэт урбанистики, свободы, боли.
- Оксана Забужко – философиня языка, женского опыта, истории.
- Андрей Любка – путешественник слова, эссеист, романист.
- Ирина Цилык, Екатерина Бабкина, Тарас Прохасько – голоса новой чувствительности.
Слайд 7: Как мы можем лелеять язык?
- Читай украинские книги – они как волшебные порталы.
- Общайся на украинском – даже если ошибаешься.
- Слушай украинскую музыку, пиши дневник, сочинения.
- Смотри фильмы озвученные на украинском.
Язык – как цветок: его надо поливать каждый день. Кстати, украинский язык, один из самых популярных для изучения иностранцами во многих лингвистических приложениях. Поэтому гордись, что ты его носитель и старайся использовать как можно больше слов из 250-тысячного запаса.