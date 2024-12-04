В этом году текст диктанта госпожа Кристина в очередной раз написала без единой ошибки. 24 Канал при этом расскажет о ней и рекорде, который она установила.
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Кто такая Кристина Гоянюк
78-летняя львовянка в прошлом году установила рекорд Украины по написанию ежегодных радиодиктантов. В целом она присоединяется к флешмобу уже 24 года подряд. Женщина не пропустила ни одного диктанта с 2000 года, с начала его основания.
Тексты госпожи Кристины по уровню грамотности – одни из лучших в Украине,
– рассказывала руководительница Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.
В 2020 году она была единственной, которая написала диктант без единой ошибки.
Вы, наверное, подумали: "Ну точно – учительница украинского языка!". Нет, Кристина Гоянюк – врач-бактериолог,
– уточнила Ветрова.
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Как Кристина готовится к написанию радиодиктантов
Кристина призналась, что даже своего дня рождения она не ждет так, как Радиодиктанта национального единства.
Она готовится к диктантам, будто к защите докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, просматривает словари, консультируется с учителями украинского языка. Она считает, что грамотность человека – это достижение, а языковое совершенство – это уровень его интеллигентности.
Первый диктант женщина писала в родительском доме.
Мой отец был учителем украинского языка и литературы, директором школы в Бориславе. Я приехала к отцу. Папа всегда учил и говорил: слушай, как диктор читает, потому что первое правильное пунктуационное прочтение – это 90% правильного написания диктанта. Как написала, поставила знаки препинания, прослушала и больше не надо править, потому что наделаешь ошибок,
– говорит Кристина Гоянюк.
И отмечает, что имеет очень большой запас книг, орфографических словарей, книги по правильному написанию и так готовится к написанию диктантов.
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Что известно о Радиодиктанте – 2024
- Украинцы писали диктант в разных городах и странах.
- Присоединились к написанию диктанта также и представители украинской диаспоры, в частности, в Германии, Хорватии, ОАЭ и в других странах мира.
- Автором текста Радиодиктанта национального единства – 2024 стала писательница Оксана Забужко.
- Текст называется "Магия голоса".
- Читал его поэт, ныне военный, Павел Вышебаба.
- Сам Радиодиктант в Украине в этом году проходил под звук воздушной тревоги.
- Отдельные из интересных слов и фраз, которые могли у вас вызвать трудности при написании, вы можете проверить уже сейчас.
- В частности, узнать, что такое "брехунец", который прописала в тексте Оксана Забужко.
- Текст нынешнего диктанта можно найти по ссылке.