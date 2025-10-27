День украинской письменности и языка: красивые поздравления и открытки к этому дню
- День украинской письменности и языка отмечается 27 октября в честь Преподобного Нестора-Летописца.
- С 2000 года в этот день проводится Всеукраинский радиодиктант национального единства.
День украинской письменности и языка празднуют 27 октября – в день памяти Преподобного Нестора-Летописца. Это праздник носителей, знатоков и поклонников украинского языка.
Как поздравить с праздником в день украинской письменности и языка
Что вы знаете о Дне письменности и языка?
День украинской письменности и языка основан 6 ноября 1997 года указом Президента Украины Леонида Кучмы. Праздник ежегодно отмечается 27 октября – в день памяти Преподобного Нестора-Летописца, последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.
Инициатива создания принадлежала общественным организациям, которые стремились поддержать роль украинского языка в обществе и его развитие как государственного, как рассказывает Википедия.
В этот день, с 2000 года, традиционно пишут Всеукраинский радиодиктант национального единства. Если планируете присоединиться к его написанию, то 24 Канал писал, какие правила повторить.
Как поздравить с Днем письменности и языка?
Этот праздник для тех, кто любит свой язык, ценит его и гордится тем, что на нем разговаривает.
Поздравляем с Днем письменности и языка!
Наш язык – как колос на ниве: созревает в песнях,
шепчет в молитвах, звенит в колыбельных.
Пусть он прорастает в сердцах детей,
в словах учителей, в мыслях каждого из нас.
Открытка ко Дню письменности и языка / Pinterest
***
Слово - это огонь. Его передают из уст в уста,
из поколения в поколение.
Согреемся возле него, чтобы не погасло ветром равнодушия.
С праздником языка – нашей силы, песни и памяти!
Открытка ко Дню письменности и языка / Pinterest
***
С Днем украинской письменности и языка!
Пусть слово будет вашим оберегом,
а язык – тем домом, в котором всегда тепло.
Лелейте его, как сад, потому что в каждом слове – корни рода,
а в каждом предложении – дыхание предков.
Открытка ко Дню письменности и языка / Pinterest
***
Сегодня мы кланяемся Слову – тому, что сшивает поколения, лечит душу, творит мир.
Украинский язык – не просто средство общения, а наш генетический код, наш культурный дом, наш голос в мире. Он – как вышитый рушник: в каждом слове – нить истории, в каждом обороте – эхо песни, в каждом ударении – пульс народа.
Пусть слово будет чистым, как источник.
Пусть язык будет свободным, как птица.
Пусть письменность будет живой, как традиция.
Лелеем, изучаем, передаем. Потому что язык – это мы.
Открытка ко Дню письменности и языка / Pinterest
***
С праздником родного языка!
В нем – нежность матери,
сила воина,
мудрость учителя,
и любовь, не требующая перевода.
Говорим с любовью – и язык ответит взаимностью.
Открытка ко Дню письменности и языка / Pinterest
С праздником, все те кто любит свой язык!