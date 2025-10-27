День украинской письменности и языка: красивые поздравления и открытки к этому дню

День украинской письменности и языка празднуют 27 октября – в день памяти Преподобного Нестора-Летописца. Это праздник носителей, знатоков и поклонников украинского языка.

Как поздравить с праздником в день украинской письменности и языка

Что вы знаете о Дне письменности и языка?

День украинской письменности и языка основан 6 ноября 1997 года указом Президента Украины Леонида Кучмы. Праздник ежегодно отмечается 27 октября – в день памяти Преподобного Нестора-Летописца, последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Инициатива создания принадлежала общественным организациям, которые стремились поддержать роль украинского языка в обществе и его развитие как государственного, как рассказывает Википедия.

В этот день, с 2000 года, традиционно пишут Всеукраинский радиодиктант национального единства. Если планируете присоединиться к его написанию, то 24 Канал писал, какие правила повторить.

Как поздравить с Днем письменности и языка?

Этот праздник для тех, кто любит свой язык, ценит его и гордится тем, что на нем разговаривает.

Поздравляем с Днем письменности и языка!

Наш язык – как колос на ниве: созревает в песнях,

шепчет в молитвах, звенит в колыбельных.

Пусть он прорастает в сердцах детей,

в словах учителей, в мыслях каждого из нас.

Открытка ко Дню письменности и языка / Pinterest

***

Слово - это огонь. Его передают из уст в уста,

из поколения в поколение.

Согреемся возле него, чтобы не погасло ветром равнодушия.

С праздником языка – нашей силы, песни и памяти!

Открытка ко Дню письменности и языка / Pinterest

***

С Днем украинской письменности и языка!

Пусть слово будет вашим оберегом,

а язык – тем домом, в котором всегда тепло.

Лелейте его, как сад, потому что в каждом слове – корни рода,

а в каждом предложении – дыхание предков.

Открытка ко Дню письменности и языка / Pinterest

***

Сегодня мы кланяемся Слову – тому, что сшивает поколения, лечит душу, творит мир.

Украинский язык – не просто средство общения, а наш генетический код, наш культурный дом, наш голос в мире. Он – как вышитый рушник: в каждом слове – нить истории, в каждом обороте – эхо песни, в каждом ударении – пульс народа.

Пусть слово будет чистым, как источник.

Пусть язык будет свободным, как птица.

Пусть письменность будет живой, как традиция.

Лелеем, изучаем, передаем. Потому что язык – это мы.

Открытка ко Дню письменности и языка / Pinterest

***

С праздником родного языка!

В нем – нежность матери,

сила воина,

мудрость учителя,

и любовь, не требующая перевода.

Говорим с любовью – и язык ответит взаимностью.

Открытка ко Дню письменности и языка / Pinterest

С праздником, все те кто любит свой язык!