27 октября, 08:08
День украинской письменности и языка: красивые поздравления и открытки к этому дню

Алеся Кух
Основні тези
  • День украинской письменности и языка отмечается 27 октября в честь Преподобного Нестора-Летописца.
  • С 2000 года в этот день проводится Всеукраинский радиодиктант национального единства.

День украинской письменности и языка празднуют 27 октября – в день памяти Преподобного Нестора-Летописца. Это праздник носителей, знатоков и поклонников украинского языка.

Как поздравить с праздником в день украинской письменности и языка, рассказывает 24 Канал, используя открытки из Pinterest.

Что вы знаете о Дне письменности и языка?

День украинской письменности и языка основан 6 ноября 1997 года указом Президента Украины Леонида Кучмы. Праздник ежегодно отмечается 27 октября – в день памяти Преподобного Нестора-Летописца, последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Инициатива создания принадлежала общественным организациям, которые стремились поддержать роль украинского языка в обществе и его развитие как государственного, как рассказывает Википедия.

В этот день, с 2000 года, традиционно пишут Всеукраинский радиодиктант национального единства. Если планируете присоединиться к его написанию, то 24 Канал писал, какие правила повторить.

Как поздравить с Днем письменности и языка?

Этот праздник для тех, кто любит свой язык, ценит его и гордится тем, что на нем разговаривает.

Поздравляем с Днем письменности и языка! 
Наш язык – как колос на ниве: созревает в песнях,
шепчет в молитвах, звенит в колыбельных. 
Пусть он прорастает в сердцах детей,
в словах учителей, в мыслях каждого из нас.

***

Слово - это огонь. Его передают из уст в уста, 
из поколения в поколение. 
Согреемся возле него, чтобы не погасло ветром равнодушия. 
С праздником языка – нашей силы, песни и памяти!

***

С Днем украинской письменности и языка!
Пусть слово будет вашим оберегом, 
а язык – тем домом, в котором всегда тепло.
Лелейте его, как сад, потому что в каждом слове – корни рода,
а в каждом предложении – дыхание предков.

***

Сегодня мы кланяемся Слову – тому, что сшивает поколения, лечит душу, творит мир.
Украинский язык – не просто средство общения, а наш генетический код, наш культурный дом, наш голос в мире. Он – как вышитый рушник: в каждом слове – нить истории, в каждом обороте – эхо песни, в каждом ударении – пульс народа.

Пусть слово будет чистым, как источник. 
Пусть язык будет свободным, как птица. 
Пусть письменность будет живой, как традиция. 
Лелеем, изучаем, передаем. Потому что язык – это мы.

***

С праздником родного языка! 
В нем – нежность матери,
сила воина,
мудрость учителя, 
и любовь, не требующая перевода. 
Говорим с любовью – и язык ответит взаимностью.

С праздником, все те кто любит свой язык!