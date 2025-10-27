Укр Рус
Освіта Саморозвиток День української писемності та мови: красиві привітання та листівки до цього дня
27 жовтня, 08:08
3

День української писемності та мови: красиві привітання та листівки до цього дня

Олеся Кух
Основні тези
  • День української писемності та мови відзначається 27 жовтня на честь Преподобного Нестора-Літописця.
  • З 2000 року в цей день проводиться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

День української писемності та мови святкують 27 жовтня – у день пам’яті Преподобного Нестора-Літописця. Це свято носіїв, знавців та шанувальників української мови.

Як привітати зі святом у день української писемності і мови, розповідає 24 Канал, використовуючи листівки з Pinterest.

Дивіться також Кошик чи корзина: яке слово правильне в українській мові 

Що ви знаєте про День писемності і мови?

День української писемності та мови започатковано 6 листопада 1997 року указом Президента України Леоніда Кучми. Свято щороку відзначається 27 жовтня –  у день пам’яті Преподобного Нестора-Літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.

Ініціатива створення належала громадським організаціям, які прагнули підтримати роль української мови в суспільстві та її розвиток як державної, як розповідає Вікіпедія.

У цей день, з 2000 року, традиційно пишуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Якщо плануєте долучитися до його написання, то 24 Канал писав, які правила повторити.

Як привітати з Днем писемності і мови?

Це свято для тих, хто любить свою мову, цінує її та пишається тим, що нею розмовляє.

Вітаємо з Днем писемності та мови! 
Наша мова – як колос на ниві: дозріває в піснях,
шепоче в молитвах, дзвенить у колискових. 
Нехай вона проростає в серцях дітей,
у словах учителів, у думках кожного з нас.

Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest

***

Слово — це вогонь. Його передають з вуст у вуста, 
з покоління в покоління. 
Зігріймося біля нього, щоб не згасило вітром байдужості. 
Зі святом мови – нашої сили, пісні й пам’яті!

Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest

***

З Днем української писемності та мови!
Нехай слово буде вашим оберегом, 
а мова – тим домом, у якому завжди тепло.
Плекаймо її, як сад, бо в кожному слові – коріння роду,
а в кожному реченні – подих предків.

Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest

***

Сьогодні ми вклоняємося Слову – тому, що зшиває покоління, лікує душу, творить світ.
Українська мова – не просто засіб спілкування, а наш генетичний код, наш культурний дім, наш голос у світі. Вона – як вишитий рушник: у кожному слові – нитка історії, у кожному звороті – відлуння пісні, у кожному наголосі – пульс народу. 

Нехай слово буде чистим, як джерело. 
Нехай мова буде вільною, як птах. 
Нехай писемність буде живою, як традиція. 
Плекаємо, вивчаємо, передаємо. Бо мова – це ми.

Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest

***

Зі святом рідної мови! 
У ній – ніжність матері,
сила воїна,
мудрість вчителя, 
і любов, що не потребує перекладу. 
Говорімо з любов’ю – і мова відповість взаємністю.

Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest

Зі святом, всі ті хто любить свою мову!