"День знань" или "День знаний": как правильно на украинском языке назвать праздник 1 сентября

Можно ли 1 сентября называть "Днем знаний"? Формально такая конструкция понятна, но в ней явно прослеживается оттенок кальки.

"Знань" или "знаний"? Всего одна буква – а звучание уже выдает суржик. Накануне 1 сентября давайте проверим, правильно ли мы называем один из самых известных школьных праздников.

Не "День знаний" – как правильно по-украински?

"День знаний" – так иногда пишут и говорят, механически перенося русскую форму в украинский язык. Но на украинском это название звучит иначе.

Это распространенная ошибка, возникающая из-за механического переноса русской формы. На украинском правильно – "День знань".

Поздравляю с Днем знаний / Pinterest

Почему именно "знаний"? Слово "знання" в украинском языке имеет форму родительного падежа множественного числа "знань":

"набуття знань";

"перевірка знань";

"обмін знаннями";

"День знань".

Форма "знаний" в этом значении – не украинская, а результат влияния русского "знаний" → "День знаний".

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Поэтому перед 1 сентября стоит запомнить простое правило: знання → знань. И на украинском языке говорим и пишем: "День знань", а не "День знаний".

И пусть первым знанием этого учебного года станет правильный украинский язык.