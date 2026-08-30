"День знань" или "День знаний": как правильно на украинском языке назвать праздник 1 сентября
Можно ли 1 сентября называть "Днем знаний"? Формально такая конструкция понятна, но в ней явно прослеживается оттенок кальки.
"Знань" или "знаний"? Всего одна буква – а звучание уже выдает суржик. Накануне 1 сентября давайте проверим, правильно ли мы называем один из самых известных школьных праздников.
Не "День знаний" – как правильно по-украински?
"День знаний" – так иногда пишут и говорят, механически перенося русскую форму в украинский язык. Но на украинском это название звучит иначе.
Это распространенная ошибка, возникающая из-за механического переноса русской формы. На украинском правильно – "День знань".
Поздравляю с Днем знаний / Pinterest
Почему именно "знаний"? Слово "знання" в украинском языке имеет форму родительного падежа множественного числа "знань":
- "набуття знань";
- "перевірка знань";
- "обмін знаннями";
- "День знань".
Форма "знаний" в этом значении – не украинская, а результат влияния русского "знаний" → "День знаний".
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Поэтому перед 1 сентября стоит запомнить простое правило: знання → знань. И на украинском языке говорим и пишем: "День знань", а не "День знаний".
И пусть первым знанием этого учебного года станет правильный украинский язык.