"Знаній" чи "знань"? Одна літера – а звучання вже видає суржик. Напередодні 1 вересня перевірмо, чи правильно називаємо одне з найвідоміших шкільних свят.
Не "День знаній" – як правильно українською?
"День знаній" – так іноді пишуть і говорять, механічно переносячи російську форму в українську. Але українською ця назва звучить інакше.
Це поширена помилка, яка виникає через механічне перенесення російської форми. Українською правильно – "День знань".
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Вітаю з Днем знань / Pinterest
Чому саме "знань"? Слово "знання" в українській мові має форму родового відмінка множини "знань":
- "набуття знань";
- "перевірка знань";
- "обмін знаннями";
- "День знань".
Форма "знаній" у цьому значенні – не українська, а результат впливу російського "знаний" → "День знаний".
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Тому перед 1 вересня варто запам'ятати просте правило: знання → знань. І українською говоримо й пишемо: "День знань", а не "День знаній".
І нехай першим знанням цього навчального року буде правильна українська мова.