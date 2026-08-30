"Знаній" чи "знань"? Одна літера – а звучання вже видає суржик. Напередодні 1 вересня перевірмо, чи правильно називаємо одне з найвідоміших шкільних свят.

Не "День знаній" – як правильно українською?

"День знаній" – так іноді пишуть і говорять, механічно переносячи російську форму в українську. Але українською ця назва звучить інакше.

Це поширена помилка, яка виникає через механічне перенесення російської форми. Українською правильно – "День знань".

Вітаю з Днем знань / Pinterest

Чому саме "знань"? Слово "знання" в українській мові має форму родового відмінка множини "знань":

"набуття знань";

"перевірка знань";

"обмін знаннями";

"День знань".

Форма "знаній" у цьому значенні – не українська, а результат впливу російського "знаний" → "День знаний".

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Тому перед 1 вересня варто запам'ятати просте правило: знання → знань. І українською говоримо й пишемо: "День знань", а не "День знаній".

І нехай першим знанням цього навчального року буде правильна українська мова.