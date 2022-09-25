Как социализировать школьника во время дистанционного обучения

Во время полномасштабной войны многие украинские школьники лишены полноценного общения со сверстниками, ведь учатся дистанционно. Отсутствие такой коммуникации может негативно повлиять на состояние и здоровье ребенка.

Однако даже во время дистанционного обучения ребенку следует помочь социализироваться. Как это правильно сделать, читайте в материале 24 канала.

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Проблемы из-за отсутствия полноценной коммуникации в школе

Чаще ребенок стрессует, если вынужден много времени уделять учебе дома и не общаться вживую с одноклассниками. Также может появиться большая агрессия в отношениях между родителями и детьми, особенно, если школьника дома постоянно заставляют учиться. Также дети часто отвлекаются от учебы дома на игры. А это вредит их школьной успеваемости.

Способы социализации на дистанционном обучении

Редактор образовательного проекта "На Урок" Любовь Цукор убеждает: все же существует немало способов компенсировать недостаток общения. Но родители должны помочь ребенку с этой проблемой. Как – читайте советы ниже.

Групповая работа

Объединить детей поможет групповая работа, которую часто используют учителя на уроках в школе. Следует организовывать коллективные челенджи, веб-квесты/экскурсии, которые дети будут проходить онлайн. Также часть домашних заданий можно заменить на групповые.

Общение с родителями

Родителям стоит больше общаться со своими детьми, хотя у них и много работы. Посмотрите со своим школьником познавательные видео или интересные сериалы, играйте в настольные игры, помогайте ребенку с домашними заданиями, расспрашивайте, как прошел день. В выходные гуляйте, ходите в кафе и т.д.

Научите детей понимать себя

Родителям следует научить детей распознавать собственные эмоции. Задавайте вопросы своим школьникам. Ставьте вопрос вроде "Какое настроение у меня сейчас? Испытываю ли я раздражение, злость, тревогу? Что именно вызвало такую эмоцию?".

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Запишите детей в онлайн-школу

Если в школе, где учится ребенок, не используют современные педагогические практики, компенсируйте это виртуальными занятиями с экспертами, применяющими современные методы обучения.

Консультации

Коллективные или индивидуальные встречи с учителями позволят обсудить важные или непонятные темы. А если объяснит друг, это может быть не менее познавательно и доступно.

Внеклассные мероприятия

В отдельных школах дети имеют возможность, несмотря на дистанционное обучение, проводить вместе свободное время. В частности играть в игры или общаться на разные темы.

Чаты

Переписка тоже способ делиться впечатлениями и общаться. Это можно делать на уроках или в свободное время. Дети даже могут устраивать видеовстречи.

Чтобы ваш ребенок совсем не стал одиноким во время дистанционного обучения, специалисты советуют выбрать отдельные советы и воплощать их в жизнь.

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