Родители должны следить внимательно за обучением своего ребенка. В частности, за тем, чтобы ребенок не переутомлялся. Следует помнить, что каждый школьник имеет свои особенности, которые нужно учитывать. Первые признаки, сигнализирующие, что ребенок перегружен обучением, это усталость, плохая успеваемость, падение концентрации внимания, апатия, плохое настроение. Да, родителям советуют:

Читайте обучение в школе онлайн и офлайн: можно ли изменить формат для школьника и как это сделать

Не забывайте: правильно обустроенное рабочее место очень важно для здоровья школьника. Кроме того, интересное оформление поможет превратить обучение ребенка в увлекательный процесс. Итак, обратите внимание на:

Удобство стола

Учитывайте высоту при выборе стола. Спина ребенка во время обучения должна быть прямой, чтобы избежать сколиоза. Можете приобрести также стол-трансформер, который удастся подстроить под школьника, когда он вырастет. Покрытие при этом должно быть не токсичным и безопасным для здоровья.

Место для сидения

Стул, на котором сидит ученик, должен быть максимально удобным, а его спинка прямой с небольшим изгибом, чтобы спина ребенка плотно к нему прилегала. Для детей школьного возраста специалисты советуют ортопедические модели без подлокотников, пишет vision.study.

Освещение

Рабочий стол школьника следует разместить у окна. При этом не забывайте, что солнечный свет должен попадать с противоположной стороны руки, которой школьник пишет.

Дополнительные источники света

Рабочее место должно быть оборудовано и искусственными источниками света. Можно приобрести настольные регулируемые лампы.

Хранение

Не стоит забывать и о порядке на рабочем столе, ведь он оказывает влияние на производительность.

Цветовое оформление

Психологи советуют выбирать для рабочего места школьника пастельные оттенки, которые не будут отвлекать ребенка. А насыщенные цвета можно выбрать для аксессуаров и некоторых элементов мебели.