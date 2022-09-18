Батьки повинні стежити пильно за навчанням своєї дитини. Зокрема, за тим, аби дитина не перевтомлювалася. Варто пам'ятати, що кожен школяр має свої особливості, на які потрібно зважати. Перші ознаки, які сигналізують, що дитина перевантажена навчанням, це втома, погана успішність, падіння концентрації уваги, апатія, поганий настрій, інформує "На урок". Так, батькам радять:

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Не забувайте: правильно облаштоване робоче місце дуже важливе для здоров’я школяра. Крім того, цікаве оформлення допоможе перетворити навчання дитини на захопливий процес. Тож зверніть увагу на:

Зручність стола

Враховуйте висоту під час вибору стола. Спина дитини під час навчання має бути прямою, щоб уникнути сколіозу. Можете придбати також стіл-трансформер, який вдасться підлаштувати під школяра, коли він виросте. Покриття при цьому має бути не токсичним і безпечним для здоров’я.

Місце для сидіння

Стілець, на якому сидить учень, має бути максимально зручним, а його спинка – прямою з невеликим вигином, щоб спина дитини щільно до неї прилягала. Для дітей шкільного віку фахівці радять ортопедичні моделі без підлокітників.

Освітлення

Робочий стіл школяра варто розмістити біля вікна. При цьому не забувайте, що сонячне світло повинно потрапляти з протилежного боку від руки, якою школяр пише.

Додаткові джерела світла

Робоче місце має бути обладнане і штучними джерелами світла. Можна придбати регульовані настільні лампи.

Зберігання

Не варто забувати й про порядок на робочому столі, адже він впливає на продуктивність.

Кольорове оформлення

Психологи радять обирати для робочого місця школяра пастельні відтінки, які не відволікатимуть дитину. А вже насичені кольори можна обрати для аксесуарів та деяких елементів меблів.