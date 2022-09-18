Надмірне навантаження дуже негативно впливає на здоров'я школярів. При цьому батьки мають не забувати, що дитина стресує не тільки через складну шкільну програму, а й через обставини, в яких вона опинилась через війну. Тож учневі варто допомогти подолати ці труднощі з легкістю.
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Як усе встигати й не втомлюватися – поради для школярів
- Визначте пріоритетну справу та працюйте над нею. Сконцентруйтеся на навчанні. При цьому заберіть зі столу усі предмети, які можуть відволікати вас, зокрема гаджети.
- Фіксуйте усе, що вам потрібно зробити.
- Уникайте перевтоми. Правильно при цьому організуйте свій день.
- Не нехтуйте сном. Дитина повинна спати 7 – 8 годин на добу, навіть якщо вчитися їй потрібно багато.
- Робіть паузи під час навчання та виходьте на свіже повітря. Дітям радять час від часу прогулюватися, а також робити різноманітні вправи для відновлення концентрації уваги та відпочинку очей.
Як допомогти дитині впоратися зі шкільним навантаженням
Батьки повинні стежити пильно за навчанням своєї дитини. Зокрема, за тим, аби дитина не перевтомлювалася. Варто пам'ятати, що кожен школяр має свої особливості, на які потрібно зважати. Перші ознаки, які сигналізують, що дитина перевантажена навчанням, це втома, погана успішність, падіння концентрації уваги, апатія, поганий настрій, інформує "На урок". Так, батькам радять:
- намагайтеся зрозуміти проблему;
- не докоряйте дитині, що вона не може опанувати шкільну програму;
- правильно плануйте день дитини, аби вона все встигла;
- у разі втоми не навантажуйте дитину значною кількістю домашньої роботи;
- станьте для свого школяра другом і допомагайте впоратись із труднощами;
- мотивуйте учня і підберіть для цього правильний підхід;
- розвивайте в дитині здібності самооцінки;
- стежте, аби школяр правильно відпочивав та харчувався;
- допомагайте дитині вчитися, але не виконуйте завдання замість неї.
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Як правильно облаштувати робоче місце
Не забувайте: правильно облаштоване робоче місце дуже важливе для здоров’я школяра. Крім того, цікаве оформлення допоможе перетворити навчання дитини на захопливий процес. Тож зверніть увагу на:
Зручність стола
Враховуйте висоту під час вибору стола. Спина дитини під час навчання має бути прямою, щоб уникнути сколіозу. Можете придбати також стіл-трансформер, який вдасться підлаштувати під школяра, коли він виросте. Покриття при цьому має бути не токсичним і безпечним для здоров’я.
Місце для сидіння
Стілець, на якому сидить учень, має бути максимально зручним, а його спинка – прямою з невеликим вигином, щоб спина дитини щільно до неї прилягала. Для дітей шкільного віку фахівці радять ортопедичні моделі без підлокітників.
Освітлення
Робочий стіл школяра варто розмістити біля вікна. При цьому не забувайте, що сонячне світло повинно потрапляти з протилежного боку від руки, якою школяр пише.
Додаткові джерела світла
Робоче місце має бути обладнане і штучними джерелами світла. Можна придбати регульовані настільні лампи.
Зберігання
Не варто забувати й про порядок на робочому столі, адже він впливає на продуктивність.
Кольорове оформлення
Психологи радять обирати для робочого місця школяра пастельні відтінки, які не відволікатимуть дитину. А вже насичені кольори можна обрати для аксесуарів та деяких елементів меблів.
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