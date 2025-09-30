В заведениях дошкольного, внешкольного и начального художественного образования, а также структурных подразделениях начальных школ в Сумах будет дистанционное обучение. Дети будут учиться так до 31 декабря этого года.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Сумской городской совет. Такое решение приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской МТГ, учитывая ситуацию в обществе.

Смотрите также Ученики 4 классов будут сдавать ГИА в форме ВНО: как и где будет проходить

Как будут учиться дети в Сумах?

В мэрии говорят, что для детей, которые нуждаются в присутствии в детсадах, там будут функционировать дежурные группы.

Тренировки для спортсменов внешкольных спортивных учреждений, а именно участников официальных соревнований 2025, кроме младших возрастных групп, будет происходить в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

Как начался учебный год в учебных заведениях города?

1 сентября в школы в Сумах пошло почти 24 тысячи детей. В городе действует 40 школ, из которых две частные и 38 коммунальные.

В этом году каждая школа самостоятельно выбирала формат, в котором будут учиться дети. В зависимости от наличия укрытий и ситуации безопасности он может быть дистанционным, очным или смешанным. Со временем его можно будет менять.

Смотрите также В Сумах прогремел взрыв: есть прилет вражеского БпЛА по многоэтажке

Какая ситуация с безопасностью на Сумщине?